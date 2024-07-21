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Gaziantep'ten İzmir'e kaçmışlardı! Ellerinde simitlerle eve dönerken kan davasına kurban gittiler

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Gaziantep'ten İzmir'e kızlarıyla birlikte 1 yıl önce taşınan Ali ve Döne Gürbüz çifti, aldıkları simitlerle evlerine dönerken aralarında husumet bulunan eski damatlarının yakınları tarafından uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'in Menemen ilçesinde ikamet eden bir çift, daha önce oğullarının işlediği bir cinayetten dolayı aralarında kan davası başlayan kişiler tarafından sokak ortasında katledildi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ENİŞTESİNİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, sabah saatlerinde Menemen ilçesi İncirli Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Gürbüz ve Döne Gürbüz çifti bir süre önce kızları M.G.'yi Okan Demir ile evlendirdi. Zaman içerisinde M.D. ve Okan Demir arasında çıkan tartışma sonrası M.D. baba evine döndü. M.D.'nin erkek kardeşi Alican Gürbüz ise çıkan tartışmada eniştesi Okan Demir'i tabancayla vurarak öldürdü. Alican Gürbüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'ten İzmir'e kaçmışlardı! Ellerinde simitlerle eve dönerken kan davasına kurban gittiler

KAN DAVASI BAŞLAYINCA AİLENİN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Yaşanan cinayetin ardından M.D. ile anne ve babası geçen yıl İzmir'in Menemen ilçesine taşındı. Erkek tarafı ise yaşanan cinayetin ardından ailenin peşine düştü. Bugün sabah saatlerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen ve 2 kişi oldukları değerlendirilen eski damatlarının yakınları, aldıkları simitlerle evlerine dönmekte olan Ali ve Döne Gürbüz çiftine tabancayla defalarca ateş etti. Çift, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar ise hızla kaçtı.

Çiftin cenazesi savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, adrese gelen Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev bölgede incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Menemen Kurban İzmir 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Abdullah Küçükmeral:

Kısasta hayır vardır. Zamanında devlet o öldüren kişiyi öldürseydi ne bu suçsuz ana baba ölücekti Nede bu öldüren 2 kişinin hayatı zindan olucaktı.

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Rıdvan Doğan:

Koskoca dünya insana nasıl dar gelir görüyorsunuz..

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Sir 27:

antep de kan davası olmaz herkeste antepli olamaz

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Kadir Özer:

Cehalet çok tehlşkeli malesef

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