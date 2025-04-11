Feci kazada yürek burkan detay, öğretmenler okula yetişmeye çalışıyordu

Gaziantep'te İslahiye-Kilis kara yolunun kırsal Yolbaşı Mahallesi yakınlarında feci bir kaza yaşandı. İddiaya göre; Seyfettin Çimen (56) idaresindeki 27 ACU 75 plakalı Chevrolet marka otomobil ile İsa Kıllı (22) kontrolündeki 27 AHN 220 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma şiddetiyle yol kenarına savrulan hafif ticari araç alev topuna döndü.

1'İ ÖĞRETMEN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada öğretmenler Kübra İnci (28) ile Seyfettin Çimen yaralandı, öğretmen Mustafa Kadan (37) ile sürücü İsa Kıllı hayatını kaybetti. Öğretmenlerden Seyfettin Çimen'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden İsa Kıllı (solda), Fen Bilgisi öğretmeni Mustafa Kadan (sağda)

OKULA GİDERKEN FECİ KAZA

Yaralılardan durumu ağır olan Seyfettin Çimen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne, Kübra İnci ise Hassa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi ise morga kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Fen Bilgisi Öğretmeni Mustafa Kadan ve yaralanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Kübra İnci'nin İslahiye ilçesi Yolbaşı Şehitler Ortaokulu'nda, ağır yaralanan Sınıf Öğretmeni Seyfettin Çimen'in ise Yolbaşı Şehitler İlkokulu'nda görev yaptığı öğrenildi. Öğretmenlerin okula gitmek için çıktıkları yolda kaza yaptıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.