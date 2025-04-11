İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare

20 gün sonra ilk kez! İmamoğlu duruşma salonunda böyle görüntülendi
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden kişilerden pişkin savunma! Adliyeye sevk edildiler

Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden kişilerden pişkin savunma
Bakan Fidan'dan İsrail'e kritik çağrı: Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edin

Bakan Fidan'dan zirveye damga vuran İsrail çağrısı
Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?

Azerbaycan neden İsrail'in yanında? İşte herkesin merak ettiği yanıt

Feci kazada yürek burkan detay, öğretmenler okula yetişmeye çalışıyordu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yürek yakan bir detay ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan öğretmenlerin aynı okulda görev yaptıkları ve okula gitmek üzere yolda oldukları öğrenildi.

Gaziantep'te İslahiye-Kilis kara yolunun kırsal Yolbaşı Mahallesi yakınlarında feci bir kaza yaşandı. İddiaya göre; Seyfettin Çimen (56) idaresindeki 27 ACU 75 plakalı Chevrolet marka otomobil ile İsa Kıllı (22) kontrolündeki 27 AHN 220 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma şiddetiyle yol kenarına savrulan hafif ticari araç alev topuna döndü.

Gaziantep'teki feci kazada yürek burkan detay: Öğretmenler okula yetişmeye çalışırken kaza oldu

1'İ ÖĞRETMEN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada öğretmenler Kübra İnci (28) ile Seyfettin Çimen yaralandı, öğretmen Mustafa Kadan (37) ile sürücü İsa Kıllı hayatını kaybetti. Öğretmenlerden Seyfettin Çimen'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziantep'teki feci kazada yürek burkan detay: Öğretmenler okula yetişmeye çalışırken kaza olduHayatını kaybeden İsa Kıllı (solda), Fen Bilgisi öğretmeni Mustafa Kadan (sağda)

OKULA GİDERKEN FECİ KAZA

Yaralılardan durumu ağır olan Seyfettin Çimen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne, Kübra İnci ise Hassa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi ise morga kaldırıldı.

Gaziantep'teki feci kazada yürek burkan detay: Öğretmenler okula yetişmeye çalışırken kaza oldu

Yaşamını yitiren Fen Bilgisi Öğretmeni Mustafa Kadan ve yaralanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Kübra İnci'nin İslahiye ilçesi Yolbaşı Şehitler Ortaokulu'nda, ağır yaralanan Sınıf Öğretmeni Seyfettin Çimen'in ise Yolbaşı Şehitler İlkokulu'nda görev yaptığı öğrenildi. Öğretmenlerin okula gitmek için çıktıkları yolda kaza yaptıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Feci kazada yürek burkan detay, öğretmenler okula yetişmeye çalışıyordu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET GÖKHAN ÖZBAL - 3.Sayfa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.