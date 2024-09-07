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Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole uçtu: 8'i ağır 17 yaralı

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Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole uçtu. İlk belirlemelere göre kazada 8'i ağır 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet, hafif ticari araca çarptıktan sonra şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 22 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Yakacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan Ahmed H. idaresindeki 27 MC 6450 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Ertuğrul T.'nin kullandığı 35 EA 2946 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tarım işçilerinin bulunduğu kamyonet, savrularak yol kenarındaki şarampole uçtu.

Yola savrulan tarım işçilerinden 1'i öldü, 22'si yaralandı

Feci kazanın ardından kamyonet kasasında bulunan tarım işçileri etrafa savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 8'i ağır 23 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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