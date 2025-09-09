Haberler

Gaziantep'te Sulama Kanalına Düşen 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Sulama Kanalına Düşen 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber toplarken sulama kanalına düşen 8 yaşındaki Halil Kaçar, boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine ulaşan ekipler, çocuğun cansız bedenine 2 saat sonra ulaştı. Soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te ailesi biber toplarken tarla yakınındaki sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde İslahiye ilçesi kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kilis'ten biber toplamak için İslahiye ilçesine gelen Kaçar ailesi, tarlada hasat yaparken 8 yaşındaki çocukları Halil Kaçar yakındaki sulama kanalına düştü. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sualtı dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonucu Halil Kaçar'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Küçük çocuğun yakınlarının feryadı ise yürekleri dağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu

Ünlü AVM'de skandal olay! Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu

Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.