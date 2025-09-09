Gaziantep'te Sulama Kanalına Düşen 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te ailesi biber toplarken tarla yakınındaki sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde İslahiye ilçesi kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kilis'ten biber toplamak için İslahiye ilçesine gelen Kaçar ailesi, tarlada hasat yaparken 8 yaşındaki çocukları Halil Kaçar yakındaki sulama kanalına düştü. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sualtı dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonucu Halil Kaçar'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Küçük çocuğun yakınlarının feryadı ise yürekleri dağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP