Gaziantep'te Lina Nazlı davasında karar: Sanıklara ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezaları verildi

Gaziantep'te darp edilerek öldürülen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay ile ilgili davada karar çıktı. Görülen karar duruşmasında sanık Muhabbet Toz'a "beden ve ruh sağlığı yönünden kendini savunamayacak çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'çocuğa eziyet' suçundan 7 yıl, sanık Mehmet Aksu'ya ise "çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıl ve "çocuğa eziyet' suçundan da 7 yıl hapis cezası verildi.

Gaziantep'te darp edilerek öldürülen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay ile ilgili davada karar duruşması görüldü. Olaya ilişkin 2 tutuklu sanığın yargılandığı davada karar duruşması Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasına haklarında ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıla kadar hapis cezası istenen Sanık Muhabbet Toz ve Sanık Mehmet Aksu tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle ile katıldı. Duruşmada Lina'nın babası Abdurrahman Erbay ile taraf avukatları da yer aldı.

"Ben Muhabbet'in evine geldiğimde çocuk zaten vefat etmişti"

Mahkemeye SEGBİS üzerinden katılan sanık Mehmet Aksu, çocukların eziyet eden herkesin ceza alması gerektiğini ifade ederek, eve gittiğinde Lina Nazlı bebeğin zaten ölmüş oluğunu belirterek, çocuğun anne ve babasının da suçlu olduğu söyleyerek tahliyesini istedi. Aksu, "Çocuğa karşı eziyet eden herkes ceza çeksin. Annesinin terk ettiği bir çocuk vardı. Annenin bu çocuğa sahip çıkması lazım. Dışarıda farklı işlerde koşmaması lazım annenin. Bu çocuk uzun süre orda kaldı. Ben yurt dışına kaçabilirdim muhabbeti de kaçırırdım ama adalete güvendiğim için kaldım. Sorumluların yargılanacağını düşündüm. Olayın olduğu gün keşke teslim olsaydım. Bunun bedelini ödüyorum. Eğer gerçekten adalet barsa o annenin yargılanması lazım. Bir anne çocuğunu bakıcıya bırakıp geçemez. Çocuk ailenin umurlarında değildi. Tamam bir çocuk öldü çocuklara kim eziyet ediyorsa ceza alsın ancak çocuğun annesi ve babası sorumludur. Ben Muhabbetin evine geldiğimde çocuk zaten vefat etmişti" dedi.

Sanık Muhabbet Toz'a ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, sanık Mehmet Aksu'ya 20 yıl ve 7 yıl ceza

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Muhabbet Toz'un "beden ve ruh sağlığı yönünden kendini savunamayacak çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına ve çocuğa eziyet suçundan 7 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Diğer yandan sanık Mehmet Aksu'ya ise "çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıl ve "çocuğa eziyet' suçundan ise 7 yıl hapis cezası vererek sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti verilen cezalarda indirim uygulanmayacağını bildirdi.

"Güzel bir sonuç elde ettik"

Duruşma çıkışında açıklamalarda bulunan Avukat Ayça Kara Sığırcı, mahkemenin kararının yerinde olduğunu belirterek, "Biz bu çocukların bu toplumda huzurlu bir hayat sürmesi için mücadele ediyoruz. El birliği ile biz aslında çocuğun hakkını aramak için yola çıkarken güzel bir sonuç elde ettik. Sanıkların birisi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve çocuğa eziyet suçundan 7 yıl, diğer sanık hakkında da kasten öldürmeye iştirakten 20 yıl ve aynı çocuğa eziyet suçundan 7 yıl olarak toplamda 27 yıl ceza verdi. Hiçbirine indirim uygulamadı "diye konuştu.

Olayın geçmişi

Olay, 2022 Eylül ayında Gaziantep'in Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir televizyon programına Gaziantep'ten katılan Melissa İlhan'ın, kayıp 2 çocuğu için yardım istemesiyle harekete geçen Gaziantep polisi, bir iş yerinde yaptığı aramada kaybolan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedini derin dondurucuda buldu. Olaya ilişkin 2 tutuklu sanığın yargılandığı dava Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. - GAZİANTEP