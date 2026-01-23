Gaziantep'te kahvehanede vurulan adamın ölümüne ilişkin davada sanıktan pes dedirten savunma

Gaziantep'te bir kahvehanede çıkan tartışmada kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybeden Yusuf Çetin'in davasında Veysel Ö. isimli sanık hakim karşısına çıktı. Sanık, "Üzerime yürüdüler, rastgele ateş ettim" dedi.

Gaziantep'te bir kahvehanede çıkan tartışmada kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybeden Yusuf Çetin'in davasında ilk duruşma Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, sanıklar, sanık avukatları, maktul aile, maktul aile avukatları ve tanıklar hazır bulundu. Maktul aile yakınları suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

"Hedef gözetmeksizin rastgele ateş ettim"

Duruşmada savunmasını yapan sanık Veysel Ö., "Ben Gaziantep'te ikamet ederim, fırıncıyım, maktul Yusuf Çetin'i babamın arkadaşı olması sebebiyle tanırım. Müştekiler Mehmet Kaya'yı ve Eyüp Kaya'yı mahalleden tanırım. Suça konu olayın gerçekleştiği kıraathaneyi arkadaşım Mustafa Çelik ile birlikte ortaklaşa çalıştırıyorduk. Olay tarihinden 3-5 ay önce 150 bin TL karşılığında Çıksorut Mahallesi'nden tanıdığım çavuş lakaplı Mehmet Kaya'ya devrettik. Mehmet Kaya bu kıraathaneyi Eyüp Kaya ve Mehmet Kaya ile birlikte çalıştırmaya başladılar. Devrettikten sonra da kıraathaneye gidip gelmeye devam ettim. Bana iyi davranmadılar, hedef aldılar, hakaret ettiler, sövdüler. Kendilerine kızdım. Olay tarihinde sabah Eyüp Kaya ve Mehmet Kaya ile tartıştık. Kıraathanenin önünde üzerime geldiler, bir şey demedim. Akşam da kendileriyle konuşmak için kıraathaneye gittim. Gider gitmez üzerime yürüdüler, 'gel buraya gel' şeklinde bağırdılar. 'Silahı getir, silahı getir' diye bağırıyorlardı. Ben de üzerimdeki tabancayla hedef gözetmeksizin rastgele ateş ettim. Kesinlikle kimseyi öldürme kastım yoktu. Kendimi korumak kastı ile hareket ettim. Ben uyuşturucu satmıyorum, söylenenler dedikodudur, iftiradır. Olayda kullanmış olduğum tabancayı yaklaşık 2 yıl önce ismini, adresini ve kimlik bilgilerini bilmediğim şahıstan almıştım. Kendimi korumak amacıyla üzerimde bulunduruyordum. Olay tarihinde alkollüydüm. Arkadaşım Recep Yasin'i aradım, motoru Yasin kullanıyordu. Suça konu olayın gerçekleştiği kıraathaneye Yasin'in motoru ile gittik. Yasin arka sokakta bekledi. Ben ateş ettikten sonra geldiğim gibi tekrardan Yasin'in motoruna bindim, motor ile birlikte kaçtık. Yasin'in benim üzerimdeki tabancadan haberi yoktu. Yasin'in kıraathane ve çevresinde akrabaları olduğu için onlara görünmek istemediği sebeple benimle birlikte gelmedi. Ben kıraathane içerisinde herhangi birini hedef alarak ateş etmedim. Birinin yaralanacağını tahmin edemedim. Öncelikle beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

"Veysel koşarak benim yanıma geldi, 'çabuk sür yoksa beni vuracaklar' dedi"

Duruşmada savunma yapan diğer sanık Recep Yasin K. ise "Maktul Yusuf Çetin'i tanımam. Sanık Veysel Özdemir'i arkadaşım olması sebebiyle tanırım. Ben olay tarihinde iş yerinde işten çıkmıştım. Veysel aradı, beni kıraathaneye çağırdı. Ben de motosikletim ile Veysel'i kıraathaneye götürdüm. Veysel biraz alkollüydü, gezmek istediğini söyledi. Ben hiçbir şeyden bahsetmedim. Veysel'in üzerinde tabanca olduğunu fark etmedim. Motosiklete bindikten sonra yaklaşık 40 dakika kadar gezdik. Yemek yemeye gidecektik. '2 dakika bir yere uğrayalım öyle gidelim' dedi. Gittiği yerde benim akrabam çok olduğu için ben gitmek istemedim. Ara sokakta kendisini bekledim. Veysel gittikten yaklaşık 2-3 dakika sonra tabanca sesi duydum. Veysel koşarak benim yanıma geldi, 'çabuk sür yoksa beni vuracaklar' dedi. Ben kendisine ateş edildiğini düşündüm. Hızlı bir şekilde hareket ettim. Veysel'i ablamın evine bıraktım. Ben de ikametime gittim. Yaşanan olaydan dolayı polisler beni aradığında öğrenince polislere kendiliğimden teslim oldum. Ben kesinlikle Veysel'in üzerindeki tabancadan haberdar değildim. Motoru ben kullanıyordum. Benim kıraathane sahipleriyle hiçbir husumetim bulunmamaktadır. Tanışıklığım da yoktur. Ben Veysel'i vuracaklarını düşünerek Veysel'i olay yerinden aldım. Panik olmam bu sebepledir. Kendisine sormadım. Öncelikle beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim" ifadelerini kullandı.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi amacıyla olay yerinde keşif yapılmasına, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 23 Haziran 2025 tarihinde Şahinbey ilçesi Göllüce Mahallesi Trenli Sokak'ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Ö. isimli şahıs ile kahvehane sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.Ö., yanında bulunan tabanca ile kahvehaneye rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan 3 mermi o sırada kahvehanede oturan Yusuf Çetin'e (62) isabet etti. Sırtından vurulan Çetin ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çetin'i ambulansla hastaneye götürdü. Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen 12 günlük yaşam savaşını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren cinayet zanlısı Veysel Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - GAZİANTEP