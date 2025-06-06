Gaziantep'te Kaçakçılıkla Mücadele: 253 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te kaçakçılık ve uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlarda 253 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik mayıs ayı içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 235 olaya müdahale edilerek 253 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlarda; 5 kilo 90 gram skunk, 1 kilo 870 gram esrar, 551 adet uyuşturucu hap, 423 kök kenevir, 134 gram metamfetamin,12 bin 22 adet taklit/sahte ürün, 13 bin 427 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 250 kg gümrük kaçağı tütün, 3 bin 410 adet gümrük kaçağı elektronik malzeme, bin 50 kg gümrük kaçağı çay, 950 adet gümrük kaçağı akıllı saat, 650 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 252 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 32 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 26 adet ruhsatsız tabanca ve 450 adet fişek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve 26 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 241 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP