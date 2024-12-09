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Gaziantep'te Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Kadın ve 1 Çocuk Ağır Yaralandı

Gaziantep'te Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Kadın ve 1 Çocuk Ağır Yaralandı
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Nizip ilçesindeki silahlı kavgada husumetli iki aile arasında yaşanan çatışma sonucunda 11 yaşındaki bir çocuk ve bir kadın ağır yaralandı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde husumetli iki aile arasındaki silahlı kavgada bir kadın ve çocuk ağır yaralandı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansırken olay sırasında panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine silah, sopa, tekme ve tokatlarla saldırdı. Olay sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 11 yaşındaki E.N. ile Şahibe Z. ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların 2'sinin de durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kavga ve panik anları saniye saniye kamerada

Bir kadın ve çocuğun ağır yaralanmasıyla sonuçlanan husumetli aileler arasındaki silahlı meydan kavgası ise güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki tarafın da birbirine silah, sopa ve tekme-tokatla acımasız saldırma anları yer aldı. Görüntülerde yaşanan panik ve çevredeki vatandaşların, "Çocuk vuruldu, çocuk kafadan vuruldu, çabuk polisi arayın" söylemleri ise dikkat çekti. Olay sonrası polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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