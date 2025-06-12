Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı, 23 Kadın Kurtarıldı

Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı, 23 Kadın Kurtarıldı
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Gaziantep'te yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı, 23 mağdur kadın kurtarıldı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol ile serbest bırakıldı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve para ele geçirildi.

Gaziantep'te eş zamanlı yapılan fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalanırken 23 mağdur kadın kurtarıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 27 Mayıs'ta "İnsan ticareti-fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yaptı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken zorla fuhuş yaptırılan 23 mağdur kadın kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 15 adet fişek, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 51 bin 850 TL, bin euro ve 850 dolar ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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