Gaziantep'te Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille kafa kafaya çarpıştıktan sonra yol kenarına savrulan hafif ticari araç alev topuna döndü. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, İslahiye-Kilis karayolunun kırsal Yolbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 ACU 75 plakalı Chevrolet marka otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonrası yol kenarına savrulan hafif ticari araç alev topuna döndü.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP