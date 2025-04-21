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Gaziantep'te Çocuk Kavgası Büyüyünce Silahlı Çatışmaya Dönüştü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te Çocuk Kavgası Büyüyünce Silahlı Çatışmaya Dönüştü: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde çocukların tartışmasına ailelerin de dahil olmasıyla yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 zanlı yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde çocukların tartışmasına ailelerin de dahil olmasıyla yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı. Olayın 4 zanlısı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin sabaha karşı yaptığı operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Olay, önceki gün Oğuzeli ilçesi Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların kavgasına büyüklerin de dahil olmasıyla Suriye uyruklu 2 grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine silahla saldırdı. Silahların ateşlenmesi sonucu Yusuf Rahmani (55), Muhammed Ş. (42) ve Basit K. isimli 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Durumu ağır olan Yusuf Rahmani, kurtarılamadı

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Rahmani, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Rahmani'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayın 4 zanlısı, sabaha karşı yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.M., İ.M., M.M. ve A.M. isimli 4 zanlıyı sabaha karşı yaptığı operasyonla yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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