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Boşanma aşamasındaki eşinin evinde dehşet saçmıştı: Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek, eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ı silahla vurarak öldüren, kızını ve baldızını ağır yaralayan Halil Çağlar'ın silahlı saldırı anı bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

29 Ocak'ta Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen gelen olayda Halil Çağlar, boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ı silahla vurarak öldürmüş, kızı Nimet Çağlar ve Baldızı Adile Oymak'ı yaralamıştı.

Gaziantep'te Boşanma Aşamasındaki Eşinin Evinde Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı

AİLE KATLİAMI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kan donduran olaybir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Otomobilden inen Halil Çağlar, önce aracın yanında bulunan bir kişiyi silahla vuruyor. Saldırgan, daha sonra eve koşarak diğer aile üyelerine ateş ediyor. Halil Çağlar olayın ardından aracına binerek olay yerinden kaçıyor. Çevredekilerin korku ve panik anları da kayda geçti.

KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Aile fertlerini katleden Halil Çağlar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etmişti.

Gaziantep'te Boşanma Aşamasındaki Eşinin Evinde Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yüksel Çağlar Ahmet Oymak Gaziantep Güvenlik Aile İçi Şiddet Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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