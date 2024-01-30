Boşanma aşamasındaki eşinin evinde dehşet saçmıştı: Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

29 Ocak'ta Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen gelen olayda Halil Çağlar, boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ı silahla vurarak öldürmüş, kızı Nimet Çağlar ve Baldızı Adile Oymak'ı yaralamıştı.

AİLE KATLİAMI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kan donduran olaybir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Otomobilden inen Halil Çağlar, önce aracın yanında bulunan bir kişiyi silahla vuruyor. Saldırgan, daha sonra eve koşarak diğer aile üyelerine ateş ediyor. Halil Çağlar olayın ardından aracına binerek olay yerinden kaçıyor. Çevredekilerin korku ve panik anları da kayda geçti.

KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Aile fertlerini katleden Halil Çağlar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etmişti.