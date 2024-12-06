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Gaziantep'te 11 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

Gaziantep'te 11 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı
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Gaziantep'te Jandarma ekipleri, 10 ayrı suçtan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli firari şahsı yakaladı. Operasyon, Şahinbey ilçesinde gerçekleştirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmak suçu başta olmak üzere 10 ayrı suçtan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçu başta olmak üzere 10 ayrı suç kaydı bulunan ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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