Gaziantep'te 10 Yaşındaki Otizmli Çocuk Fırat Nehri'nde Bulundu

Gaziantep'te 10 Yaşındaki Otizmli Çocuk Fırat Nehri'nde Bulundu
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Gaziantep'in Araban ilçesinde 24 Mayıs'ta kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'in Araban ilçesi Fırat Nehri'nde ölü bulunan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni, olay yeri ve ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk işlemlerin ardından detaylı otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni, Fırat Nehri'nde bulundu. Ailesiyle birlikte fıstık bahçesindeyken kaybolan küçük Onurcan'ın cansız bedeni 16. gün bulundu, cenaze baba Mesut Özdemir tarafından da teşhis edildi.

Cenaze, detaylı otopsi için adli tıpa getirildi

10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni, olay yerinde ve Araban İlçe Devlet Hastanesi'nde tamamlanan ilk incelemelerin ardından detaylı otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cenazenin, yapılacak otopsinin ardından yarın öğle namazını müteakip Araban kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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