Gaziantep polisinden düğünlerde maganda uyarısı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü evlenen çiftlerin mutlu günlerinde ziyaret ederek düğün konvoyları, silah kullanımı ve gürültü kirliliği konusunda uyararak hatırlatmalar da bulundu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü evlenen çiftlerin mutlu günlerinde ziyaret ederek düğün konvoyları, silah kullanımı ve gürültü kirliliği konusunda uyararak hatırlatmalar da bulundu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kentte gürültü kirliliği oluşturan düğün konvoyları ile silah kullanımını engellemek için düğünlere konuk olan ekipler magandalığın önüne geçmeye çalışarak vatandaşların mutlu günlerinin acı sonuçlar oluşturmaması için uyarılarda bulunarak Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in mesajı okundu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni başlattığı uygulama çerçevesinde, düğüne giden ekipler sahnede gelin ve damadı tebrik edip davetlilere Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in mesajını okuduktan sonra davetlileri konvoy oluşturup gürültü yapmama ve silah kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Düğün sonrası silah sıkılmaması konusunda uyarıda bulunuldu

Uygulama ile vatandaşların şikayet ettiği konvoylarda korna, silah kullanımı ve gürültü kirliliği başta olmak üzere düğün bahanesiyle yaşanan olumsuzlukları engellemek istediklerini belirten Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, "Bu mutlu gününüzde sizleri tebrik ediyor ve evlenecek olan çiftimize bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Çiftlerimizin bu mutlu gününde Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak bizlerde sizlerin yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu sebeple Gaziantep'te yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlamak amacıyla sizlerden talebimiz düğün sonrasında silah sıkmak ya da konvoy oluşturup trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek eylemlerden duyarlılık göstermek ve uzak durmanız. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyor, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini hususlarında göstermiş olduğunuz hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP