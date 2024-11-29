Üye Girişi
Haberler
Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi

Türkiye sınırı kan gölüne döndü! Muhalif gruplar kent merkezinde

 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

 Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı

Halep düştü, Rus savaş uçakları bombardımana başladı
Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma

Gabonlu Dina Davasında Savcıdan Cinsel İstismar ve Öldürme Talebi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te Gabon uyruklu Dina'nın ölü bulunmasına ilişkin duruşmada savcı, sanığın 'cinsel istismar' ve 'olası kastla öldürmek' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Duruşma sırasında şüpheli Cedric'in Türkiye'den çıkışının sorgulanması gerektiği vurgulandı.

Gabonlu Dina soruşturmasında mütalaa açıklandı

Savcı sanığın "cinsel istismar" ve "olası kastla öldürmek" suçlarından cezalandırılmasını talep etti

KARABÜK - Karabük'te Gabon uyruklu Dina'nın ölü bulunmasına ilişkin duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "cinsel istismar" ve "olası kastla öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Karabük-Yenice karayolu Yeşilköy mevkiindeki Filyos Çayı'nda 26 Mart 2023 tarihinde cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga ile ilgili davanın altıncı duruşması görüldü. Polis ekipleri adliye önünde ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alırken, duruşmaya baba Guy Serge Ibouanga, anne Jessica Santda Makemba Panga, avukatlar ve Gabonlu öğrenciler katıldı.

Duruşmada, Dina'nın arkadaşı Cedric'in 2023 yılı Temmuz ayında Türkiye'den çıkış yaptığı ve bir daha geri dönmediği gerekçesiyle tanık olarak dinlenilmesi yönündeki ara karardan vazgeçildi bildirildi.

"Cedric üzerinden para gönderiyorduk"

Duruşmada konuşan anne Jessica Santda Makemba Panga, "Cedric Türkiye'ye Dina'dan önce gelmişti. Dina henüz 17 yaşında olduğu için banka hesabı açamamıştık. Cedric üzerinden para gönderiyorduk. Dina buraya geldiğinde ev bulmasına ve işlerinde yardımcı olduğunu biliyorum. Dina, Cedric ile ilgili olumsuz bir anlatımı olmamıştır" dedi.

"Haber vermeden Türkiye'den çıkması şüphe uyandırıyor"

Baba Guy Serge Ibouanga ise Cedric'in kızı Dina'ya yardımcı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Cedric ile Dina arasındaki ilişki ağabey-kardeş ilişkisiydi. Cedric hakkında bir suçlama yokken, mahkemeye bir haber vermeden Türkiye'den çıkması şüphe uyandırıyor. Onun buraya gelip yeniden dinlenmesi gerekir."

Ibouanga, Dina öldükten sonra aramaların kesilmesinden ve arkadaşlarının ortadan kaybolmasından rahatsızlık duyduklarını belirtti.

"'Bırak beni' diye bağırıyordu"

Tanık olarak dinlenen Duygu Karakurt, "Bu konu hakkında birşey bilmiyorum. Binadan sesler duyduk. Türk veya yabancı olabilir. 'Bırak beni' diye bağırıyordu. 3 defa polisi aradık gelmedi. En son birşeyin parçalanma sesi geldi ve ses kesildi. Kızın vefat ettiğini basından öğrendik" ifadelerine yer verdi.

Dina'nın öldürülmesine ilişkin sanık Dursun Acar hakkında görülen davada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, Acar'ın 'cinsel istismar' ve 'olası kastla öldürmek' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Acar, "Mütalaayı kabul etmiyorum. İyilik yaptım, karşılığını burada buldum. Taciz, istismar suçlamalarını kabul etmiyorum" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti sanığın tahliye talebinin reddine ve tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı 17 Aralık 2024 tarihine erteledi.

Gabonlu Dina Davasında Savcıdan Cinsel İstismar ve Öldürme Talebi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
img

Üzerinden çıkanlar hayrete düşürdü
img

Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
img

O sözlerine açıklık getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bu Baba Başka Baba adlı şarkının bestecisi MESAM kayıtlarında nasıl yer almaktadır? "The Godfather" filminin müziğini kullanarak Ercan Saatçi'nin sözlerini yazdığı ve Ufuk Yıldırım'ın da aranjörlüğünü yaptığı "Bu Baba Başka Baba" ... ASKİ Ankara su kesintisi! 29-30 Kasım Mamak, Çankaya, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dardanel Ton satıldı mı, kim aldı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 29-30 Kasım Kadıköy, Çekmeköy, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar yayınlanmayacak mı, Arka Sokaklar neden yok? KOSKİ Konya su kesintisi! 29-30 Kasım Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 29-30 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Tevfik Yamantürk kimdir? Tevfik Yamantürk Beşiktaş'ta görevi ne? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 29-30 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hasan Arat hasta mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.