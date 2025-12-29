3 yıldır kırmızı bültenle aranan müteahhitten şok savunma

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 51 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Furkan Apartmanı davasında firari sanık müteahhit Hasan Hüseyin S. tutuklandı. 3 yıldır firari olan sanık, haksız yere tutuklanacağını düşündüğü için yurt dışına çıktığını söyledi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 51 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Furkan Apartmanı davasında iki firari sanık hakkında çıkarılan yakalama kararları, kişi başı 10 milyon TL güvence bedeli yatırılması karşılığında kaldırıldı. Yetkili olan Birecik Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların uzun süre firari olmaları ve suç şüphesini dikkate alarak, "güvence bedeli karşılığında yakalama kararlarının kaldırılmasına" ilişkin kararı kaldırdı. Güvence durumunun kalkması sonucu kırmızı bültenle aranan ve güvence bedeli nedeniyle ifade vermeye gelen Hasan Hüseyin S., bu kararın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Olayla hiçbir ilgim yoktur"

Mahkemede konuşan sanık Hasan Hüseyin S., "Olayla hiçbir ilgim yoktur. Depremin meydana geldiği tarihte İstanbul ilinde bulunmaktaydım. Yaklaşık 35 yıldır inşaat sektörüyle uğraşmaktayım ve müteahhitlik yapmaktayım. İmar Müdürü Mehmet Arslan'ı, Faik Öğüt'ü ve Necdet Alpay'ı tanırım. Ancak tarafıma sorulan asıl dosya ve birleştirme dosyasında yer alan diğer kişileri tanımıyorum. Abdullah Devrim Sever'i kardeşim olması nedeniyle tanırım. Abdullah Devrim Sever, Furkan Apartmanı'nın bulunduğu arsanın sahibidir. Furkan Apartmanı'nın yapımında hiçbir şekilde yer almadım. Kardeşimin bu apartmanın yapım sürecinde yer alıp almadığını bilmiyorum. Furkan Apartmanı'nın yapımı sırasında ben Dörtyol ilçesinde bulunmaktaydım. Apartmanın yapımına yaklaşık olarak 1997-1998 yıllarında başlandığını hatırlıyorum. Dörtyol'da fiilen çalıştığım için Furkan Apartmanı'nın yapım sürecine dair herhangi bir bilgim yoktur. Yapımda kaç kişinin çalıştığını da bilmiyorum" dedi.

"Dairelerin satışını kardeşim Abdullah Devrim Sever yapmıştır"

Arsanın kardeşine ait olduğunu fakat inşaatı kimin yaptığını bilmediğini söyleyen sanık Hasan Hüseyin S., "Nizip'te bulunmadığım için Furkan Apartmanı'nın satış sürecinde de yer almadım. Dairelerin satışını kardeşim Abdullah Devrim Sever yapmıştır. Arsasının kardeşime ait olduğunu bilmekle birlikte, inşaatı kimin yaptığını bilmiyorum. Kardeşim daire satışı yapmaktaydı; ancak müteahhitlik işini üstlenip üstlenmediğini şu an hatırlamıyorum. Furkan Apartmanı'ndaki dairelerin bir kısmını kardeşim Abdullah Devrim Sever'den satın aldım. Bu dairelerin satışı için kendisini yetkilendirdim. Binanın müteahhidi resmi kayıtlarda Yılmaz Şahin Yurtyapan olarak görünmektedir. Ancak Yılmaz Şahin Yurtyapan ile kardeşim arasında nasıl bir anlaşma yapıldığını bilmiyorum. Abdullah Devrim Sever'in şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Kardeşimle uzun yıllar birlikte çalıştık. Tam tarihleri net hatırlamamakla birlikte, 2000-2002 yılları arasından 2015 yılına kadar ortak çalıştık. 2002 yılından önce birlikte çalışmıyorduk. 1990'lı yıllarda şahıs şirketim vardı. 2015 yılından sonra ise aramızda ticari anlaşmazlıklar nedeniyle husumet oluşmuştur" ifadelerini kullandı.

"Binanın yıkılmasıyla ilgili olarak herhangi bir dahlim bulunmamaktadır"

Diğer sanıkları tanıdığını söyleyen sanık Hasan Hüseyin S., "Eyüp Öğüt ve Faik Öğüt'ün Furkan Apartmanı ile ilgili herhangi bir yetkilerinin olup olmadığını bilmiyorum. Furkan Apartmanı'nın altında iş yerleri bulunmaktaydı. Depremden sonra apartmanın altındaki iş yerlerinde kolonların kesildiğini duydum. Ancak bu kolonların kim veya kimler tarafından kesildiğini bilmiyorum. Nizip ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan tek bina Furkan Apartmanı'dır. Bu binanın yıkılma sebebinin kolon kesilmesi olduğunu düşünüyorum. Apartmanın altında bir mobilya mağazası bulunmaktaydı. Bitişiğindeki binanın altında ise Tofaş bayisi vardı. Faik Öğüt'ü çocukluğumdan bu yana tanırım. Tarafıma okunan bilirkişi raporları hakkında yorum yapmam mümkün değildir. Zira ben bu inşaatın yapımını üstlenmedim. Kullanılan malzemeler hakkında bilgim yoktur. Binanın yıkılmasıyla ilgili olarak herhangi bir dahlim bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

"Haksız yere tutuklanacağımı düşündüğüm için yurt dışına çıktım"

Haksız yere tutuklanacağından korktuğu için 3 yıldır firari olduğunu söyleyen sanık Hasan Hüseyin S., "Depremin hemen sonrasında, yakınlarım tarafından yanlış yönlendirildim. Haksız yere tutuklanacağımı düşündüğüm için yurt dışına çıktım ve bu nedenle geri dönmedim. Hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına rızam vardır. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.