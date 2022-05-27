Şişli'deki eski sevgili cinayetinde can veren genç adamın ağabeyi konuştu: Bir cani yüzünden kardeşim gitti - Haberler

İstanbul'da bu sabah yaşanan feci olayın yankıları sürüyor. Şişli'de bulunan bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Polis incelemesi sonucu Yavuz Selim Bektaş adlı saldırganın, eski kız arkadaşı Beril Varol ile birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

AĞABEYİ, CENAZEYİ TESLİM ALMAYA GELDİ

3 kişinin cansız bedeni evde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ömer Akın'ın cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na Ömer Akın'ın ağabeyi Gökhan Akın geldi. Ömer Akın'ın Gebze'de defin edileceği öğrenildi.

Yavuz Selim Bektaş ve eski kız arkadaşı Beril Varol

"SABAH İŞE GİDERKEN KAPI ARKASINDA BEKLEMİŞ YA DA ZORLA GİRMİŞ"

Acılı ağabey Gökhan Akın, "Ömer'in ağabeyiyim ben. Sabah işe giderken, adam ya kapıda beklemiş ya da zorla içeri girmiş. Onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırmışlardı. Yakın zamanda bitti o uzaklaştırma kararı. Komşular sesleri duyunca bağırmışlar, o sırada silah sesleri duyulmuş. Kapıyı da arkadan kilitlemiş. Bir de not bırakmış 'Yaşadığımı yaşadım' gibi bir şey yazmış" dedi.

Ömer Akın

"ARALARINDA DUYGUSAL BİR DURUM YOK"

Gökhan Akın sözlerinin devamında, "Kardeşimin Beril ile sevgililikleri yok. Orası pahalı bir muhit okullarına yakın olsun diye ortak ev tutuyorlar. Sadece kirayı bölüşüyorlar. Aralarında duygusal bir durum yok. Benim 7-8 ay önce olaydan haberim vardı. Hatta ben 'Uzaklaştırma kararı aldırırsanız korkar bir şey yapamaz' dedim. Öyle de olmuştu. 3 ay önce uzaklaştırma kararı bitince yeniletmemişler. Çocuk da takılmış herhalde, psikopat. Anne babalar nasıl böyle çocuklar da yetiştiriyor. Çocuklarını hiç takip etmiyorlar, 'Benim çocuğum kime zarar verir' diye takip etmiyorlar. Benim kardeşim 29 yaşında İTÜ'de asistanlık yaparken, doktorasını yapıyordu. Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti. Ben ağabeyiyim belki zor olsa da atlatırım ama ya annem..." ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa