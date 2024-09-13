Fransa'da Türk şoför saldırı sonucu hayatını kaybetti

Fransa'nın Metz kentinde 5 yıldır yaşayan 51 yaşındaki Bayburtlu Salih Aktürk, bir süpermarketin otoparkında kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. Maskeli saldırganların olaydan sonra kaçtığı öğrenilirken, Metz Cumhuriyet Savcılığı, 'Şiddet kullanmak suretiyle ölümle sonuçlanan gasp' suçundan soruşturma başlattı. Bayburt'ta şoförlük yaparken yaklaşık 5 yıl önce Avrupa'ya çalışmaya giden Salih Aktürk, Paris ile Türkiye arasında sefer yapan otobüsün şoförlüğünü yapıyordu. Aktürk, sefer sırasında mola verdiği esnada maskeli 5 kişinin bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı, kimliği belirsiz saldırganlar Aktürk'ü öldürdü.

Memleketi Bayburt'ta toprağa verilecek

Saldırıda hayatını kaybeden Salih Aktürk'ün cenazesi bugün Türkiye'ye getirilecek. Aktürk, 14 Eylül 2024 Cumartesi günü Yeşilyurt Köyü camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - BAYBURT