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Firari Suç Makinesi İzmir'de Yakalandı

Firari Suç Makinesi İzmir'de Yakalandı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 38 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan H.E. adlı firari suçlu, polis ekipleri tarafından yakalandı. H.E.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ve cezaevinden firar ettiği belirlendi.

İşlediği çok sayıda suçtan 38 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası ile aranan ve 5 gündür firari olduğu öğrenilen suç makinesi, İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 5 Ekim tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Karabağlar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan H.E. adlı kişinin yapılan sorgusunda, yağma, hırsızlık, yankesicilik, yaralama, uyuşturucu madde kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, güveni kötüye kullanma, tehdit ve hakaret suçlarından çok sayıda kaydının olduğu, 'silahla yağma' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 38 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası ile aranıyor olduğu anlaşıldı. Öte yandan H.E.'nin 5 gün önce aranmasının çıktığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabağlar Politika Güvenlik 3-sayfa Cezaevi Polis izmir Suç

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