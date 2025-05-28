Firari Hükümlü 112'yi Arayıp 'Beni Yakalayamazlar' Dedi, Aynı Gün Yakalandı

Firari Hükümlü 112'yi Arayıp 'Beni Yakalayamazlar' Dedi, Aynı Gün Yakalandı
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Adana'da 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak jandarmayı alaycı bir dille tehdit etti; ancak kısa süre içinde yakalandı. Gazetecilere verdiği tepkiyle dikkat çekti.

Adana'da 4 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan 27 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak "Beni jandarma yakalayamaz" dedi ancak aynı gün yakalandı. Yakalanan hükümlünün gazetecilere de "Sanki ülkeyi kurtarmış gibi soruyor" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesinde ruhsatsız silah bulundurma ve esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme gibi 4 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan 27 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M. B. Y. (33), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak "Beni jandarma yakalayamaz" dedi. Aynı gün operasyon düzenleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), firari hükümlüyü Ergenuşağı mahallesinde ormanlık alanda yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü M.B.Y. adliyeye sevk edildi. Adliyede gazetecilere " Beni tüm Türkiye tanıyor" diyen hükümlü, muhabirin 'jandarma yakalayamaz demişsiniz' soru su üzerine " Ben mi sen mi dedin. Sanki Türkiye'yi kurtarmış gibi soruyor" diyerek cevap verdi.

İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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