Cenazeye katılan kişi FETÖ firarisi Zekeriya Öz sanıldı, bambaşka biri çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve 2015 yılında Almanya'ya kaçtığı bilinen eski savcı Zekeriya Öz'ün 30 Haziran akşamı Almanya'da hayatını kaybeden Muhammed Yakut'un Duisburg'da düzenlenen cenazesine katıldığı öne sürülmüştü.

BAMBAŞKA BİRİ ÇIKTI

Hakkında kırmızı bülten ile yakalama kararı bulunan Öz olduğu iddia edilen kişinin Sedat Ü. olduğu ortaya çıktı.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Halil Falyalı cinayetinin faillerinden biri olarak anılan ve yaptığı ifşalarla çok konuşulan Cemil Önal ile buluşmaya giderken yakalanan Muhammed Yakut, 62 gün Hollanda'da cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmiş ancak bir gün sonra ilk belirlemelere göre 'kalp krizi' nedeniyle bulunduğu gece kulübünde hayatını kaybetmişti.

Almanya'da Duisburg Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenen Yakut'un cenazesi salı günü İstanbul'a gönderilecek ve Ataşehir'de bir camide cenaze namazının ardından Beykoz'da toprağa verilecek.

FİRARİ FETÖ'CÜ ZEKERİYA ÖZ KİMDİR?

Zekeriya Öz 1968 senesinde Bursa'da dünyaya geldi. Üniversiteye kadar eğitimini memleketinde tamamlayan Öz, lisans eğitimi için İstanbul'a taşındı. Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi'nde okumaya başladı ve buranın Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1991 senesinde lisans eğitimini tamamlayan Öz, 1997 senesine kadar Bursa Barosu'na kayıtlı avukatlık yaptı. 1997 senesinde ise Hakim ve Savcılar Sınavı'nı kazandıktan sonra Bursa Barosu'ndaki kaydını sildirdi ve savcı oldu.

1999 senesinde askerlik vazifesi için teslim oldu. Kısa süre askerlik yaptıktan sonra sözde sağlık sorunları nedeniyle sağlık kurulunun karşısına çıktı ve 3 ay süreyle hava değişimi aldı. Bu sürede kilo vermesi istenen Öz, yeterince kilo veremediği için tekrar üç ay süreyle hava değişimi aldı. Yine yeterince kilo veremediği için obezite sorunundan ötürü 'Askerliğe Elverişsizdir' raporu verildi.

ALMANYA'YA GEÇEREK İLTİCA TALEBİNDE BULUNDU

2004 senesinde İstanbul, Ümraniye'ye atandı ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı oldu. 2007 senesinde başlayan Ergenekon Soruşturması'nı yöneten savcılardan birisiydi. 12 Mayıs 2015 tarihinde HSYK tarafından yapılan açıklamada Zekeriya Öz'ün meslekten ihraç edildiği bildirildi. FETÖ mensuplarıyla ilişkisi tespit edilen Zekeriya Öz hakkında tutuklanması için yakalama kararı çıkarıldı. 10/08/2015 tarihinde yakalama kararından saatler önce Zekeriya Öz'ün Sarp sınır kapısından Gürcistan' gittiği ve oradan Ermenistan'a, daha sonra da Almanya'ya geçerek iltica talebinde bulunduğu belirlendi.