Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 9 sanık, 16'ncı kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede ilk kez dinlenen Şirket Direktörü Ali Özdülger, basını suçlayarak, "Basında çıkan haberler nedeniyle iki gemime el konuldu" dedi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Özdülger, tutuksuz yargılanmak için 5 milyon TL nakit teminat verebileceğini ve 5 kefil gösterebileceğini söyledi.

KKTC'de 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasına ilişkin teminat duruşması devam ediyor. Girne Kaza Mahkemesi'nde Yargıç Mine Serden huzurunda yerel saatle 10.45'te başlayan duruşmada, "adam öldürme" suçlamasıyla tutuklu bulunan Filo Jet Direktörü Ali Özdülger, geminin birinci kaptanı M.Ö., ikinci kaptanı M.N.S., birinci makinisti Z.Ö., ikinci makinisti M.G. ile mürettebat S.E., Q.Q., V.H. ve R.İ. yeniden hakim karşısına çıktı.

Yedi zanlının KKTC'de ikamet ve çalışma izninin bulunmadığı açıklandı

Duruşmada savcılığın son tanığı Muhaceret Memuru Sivil Hizmet Görevlisi Sertan Anadol dinlendi. Savcı Doğa Tokay ile zanlı avukatlarının sorularını cevaplayan Anadol, KKTC vatandaşı olmayan 7 zanlının ikamet ve çalışma izinlerinin bulunmadığını, ülkede herhangi bir yasal statülerinin olmadığını belirtti. Gemi mürettebatının pasaportlarını limanda görevli sivil hizmet memuruna teslim ettiğini aktaran Anadol, ülkeden çıkış sırasında pasaportların polis tarafından kendilerine iade edildiğini söyledi.

Filo Jet Direktörü Özdülger ilk kez mahkemede dinlendi

Savcılık tanıklarının dinlenmesinin tamamlanmasının ardından sanıkların ifadelerinin alınmasına geçildi. Filo Jet Direktörü Ali Özdülger, 49 yaşında olduğunu, Lefke'de doğduğunu ve 2017 yılında 7-8 kişiyle birlikte Filo Denizcilik şirketini kurduklarını belirtti. Ekonomik gerekçelerle kardeşiyle birlikte yatırım yaptıklarını anlatan Özdülger, şirkette direktör olarak koordinasyonu sağladığını ve haftanın 6 günü çalıştığını ifade etti. Herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığını, yaklaşık 3 aydır polis nezarethanesinde tutuklu olduğunu belirten Özdülger, olayla ilgili bilgileri mahkemede verilen ifadelerden öğrendiğini, serbest kalması halinde kendisinin de araştırma yapmak istediğini söyledi.

"Basında çıkan haberler nedeniyle iki gemime el konuldu"

Avukatının, maddi imkanları nedeniyle ülkeden kaçabileceği yönündeki iddialara ilişkin sorusunu cevaplayan Özdülger, şirkete ait 4 geminin bulunduğunu, kaza sonrasında bu sayının 3'e düştüğünü belirtti. Özdülger, "Basında çıkan haberler nedeniyle 2 gemime el konuldu" dedi.

Sanık, söz konusu gemilere Türkiye'deki sigorta şirketi tarafından el konulduğunu ileri sürdü. KKTC'de yerleşik bir hayatının bulunduğunu, eşi, çocukları, evi ve atölyesi olduğunu anlatan Özdülger, tutuklu yargılanması halinde ailesinin ekonomik açıdan mağdur olacağını savundu.

Özdülger, aylık gelirinin 410 bin TL olduğunu açıkladı

Kaza öncesinde çalıştığı S.E. şirketinden aylık 230 bin TL, Filo Denizcilik'ten ise 180 bin TL maaş aldığını belirten Özdülger, "Ben cezaevinde olursam gelirimiz kesilecek, çocuklarım özel okulda okuyor. 3 ay bizi idare ettiler ama 3 ay daha cezaevinde tutuklu kalırsam ne olur bilmiyorum" dedi.

Tutukluluk sürecinde sağlık sorunları yaşadığını, şeker ve tansiyonunun yükseldiğini ileri süren Özdülger, şubat ayında kalbine 2 stent takıldığını belirtti. Tutuklanmadan önce şekerini dengede tutabilmek için her sabah saat 05.00'te yürüyüş yaptığını anlatan sanık, nezarethanede kişisel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini söyledi.

"400 TL'lik fatura onayıma gelmez"

Mahkemede şirket direktörüne, geminin tamiratında kullanılan iki yapıştırıcıya ilişkin 400 TL tutarındaki fatura gösterildi. Faturayı ilk kez gördüğünü ve üzerinde imzasının bulunmadığını belirten Özdülger, teknik konularda bilgi sahibi olmadığını, uzmanlık alanının finans olduğunu söyledi. Özdülger, "Fatura üzerinde imzam yok, faturada yazan malzemenin adını ilk kez duydum, ne olduğunu bilmiyorum. 400 TL'lik bir malzeme ile böyle bir tamirat yapıldığını düşünmem. Benim anladığım bir iş değil. Fatura onaylarını da Genel Müdür (Saim Kılıç) veriyor. 400 TL'lik fatura onayıma gelmez" ifadelerini kullandı.

Şirketin muhasebe kayıtlarının kendisine fatura bazında sunulmadığını anlatan Özdülger, yalnızca tersane masrafları ve yakıt alımları gibi yüksek tutarlı harcamaların bilgisine getirildiğini, bu ödemeler için çift imzalı çek düzenlendiğini belirtti. Özdülger, bin TL'nin altındaki küçük tutarlı işlemlerin kendisine sorulmadığını kaydetti.

"Gemiyi hiç görmedim, binmedim"

Şirketin idari işleyişine ilişkin soruları cevaplayan Özdülger, Genel Müdür Kılıç'ın yaklaşık 1-1,5 ayda bir Türkiye'den KKTC'ye geldiğini, şirketle ilgili işlemlerin genel müdür ve Karada Atanmış Kişi (DPA) tarafından yürütüldüğünü savundu. Lefkoşa'da hazırlanan noter onaylı vekaletnameyle genel müdüre direktör yetkisi verildiğini ve belgenin Limanlar Dairesi'ne teslim edildiğini belirten Özdülger, 16 yıldır Limanlar Dairesi ile doğrudan iletişime geçmediğini ileri sürdü.

Kazaya karışan geminin satın alınması kararının 2023 yılında önceki direktör döneminde alındığını, satın alma işleminin ise 2024 yılında kendi direktörlüğü döneminde gerçekleştiğini aktaran Özdülger, "Gemiyi hiç görmedim, binmedim" dedi.

"Tutuklandığım gün tanıştım bütün ekiple"

Gemi mürettebatını daha önce tanımadığını da ileri süren Özdülger, "Tutuklandığım gün tanıştım bütün ekiple. 'Şirket direktörünü kaptanla birlikte kelepçeleyin' dediklerinde kaptanla tanıştım. Hatta ikinci kaptanın bir kadın olduğunu da o gün öğrendim" ifadelerini kullandı. Şirketin 16 yıldır güvenli şekilde yolcu taşıdığını ve daha önce herhangi bir kaza yaşamadığını savunan Özdülger, meydana gelen facia nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

"Geminin tersane masrafı 200 bin dolar"

Avukatının geminin son olarak ne zaman tersaneye girdiğine ilişkin sorusunu cevaplayan Özdülger, geminin Nisan 2026'da tersaneye girdiğini ve tersane masrafının 200 bin dolar olduğunu söyledi. Geminin Türk Loydu tarafından kontrolden geçirildiğini belirten zanlı, geminin elden çıkarılması amacıyla yatırım yapıldığı yönündeki iddialara da cevap verdi.

Limanlar Dairesi'nin izni olmadan geminin limandan ayrılamayacağını ifade eden Özdülger, "Kaptan 'Hazırım' derse Limanlar Dairesi halatı çözerdi ve geminin çıkmasına onay verirdi" ifadelerini kullandı. Özdülger, gemiye kamera ve gerekli kontrol cihazlarının yerleştirildiğini, ihtiyaç duyulan yatırımların yapıldığını savundu.

"5 milyon TL teminat verebilirim"

Herhangi bir tehdit almadığını ve can güvenliğine ilişkin endişesinin bulunmadığını belirten Özdülger, tutuksuz yargılanması halinde ülkeden kaçmayacağını, suçsuz olduğunu ve bunu kanıtlamak için mücadele edeceğini söyledi. Kötü günler için biriktirdikleri altın ve dövizlerin bulunduğunu anlatan Özdülger, "5 milyon TL teminat verebilirim" dedi.

Kız kardeşi ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 5 kişinin kendisine kefil olabileceğini belirten sanık, evini ve atölyesini de teminat gösterebileceğini ifade etti.

Savcıdan Özdülger'e denetim ihmali suçlaması

Sanık avukatının sorularını tamamlamasının ardından Savcı Doğa Tokay, Özdülger'e sorular yöneltti. Savcı, sanığın serbest bırakılması halinde yargılamadan kaçabileceğini, tanıklara ve delillere müdahale edebileceğini ileri sürdü. Özdülger ise ülkeden kaçmayacağını, herhangi bir kusurunun bulunması halinde bedelini ödemeye hazır olduğunu söyledi. Savcı Tokay, genel müdüre verilen vekaletnamenin şirket direktörünün hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını belirtti. Özdülger ise bu iddiayı reddederek, "Tamirat yapabileceğimiz bir şey yok. Hepsi Türkiye'de. Genel müdür hem Türkiye'de de hem de KKTC'de görev yapıyor" dedi.

Tokay'ın, "Komuta ve denetim zincirini ne kadar ağır ihmal ettiğinizin farkında mısınız?" sorusu üzerine zanlı, söz konusu iddiayı da kabul etmedi.

Şirkette meydana gelen aksaklıkların hangi mercilere bildirilmesi gerektiğinin sorulması üzerine Özdülger, kendisine ulaşan bilgileri genel müdüre ilettiğini, genel müdürün de DPA'ye bildirimde bulunduğunu söyledi. Savcının hukuki sorumluluğunu hatırlatması üzerine Özdülger, "Eğitimli DPA ve genel müdürümüz vardı, sorumluluk onlardaydı" ifadelerini kullandı.

Savcının, kazanın ardından genel müdürün ve DPA'nin neden görevden alınmadığına ilişkin sorusuna Özdülger, "Fırsatım olmadı, içerideyim, tutukluyum bilgim yok" cevabını verdi.

"Genel Müdür kormuş, gelmemiş olabilir"

Genel Müdür Kılıç'ın olayın ardından neden KKTC'ye gelmediğinin sorulması üzerine zanlı, "Bilmiyorum hakkında derdest çıktıysa korkmuş, gelmemiş olabilir, bilmiyorum" dedi.

Savcı Tokay, şirket direktörünün Kılıç'a bilgi verdiğini ve bu nedenle Kılıç'ın KKTC'ye gelmediğini ileri sürdü. İddiayı reddeden Özdülger, "Telefon kayıtlarına bakılabilir, ben öyle bir şey yapmadım. DPA ile iletişimim yoktur, sadece Saim Bey ile bir gerek olması halinde iletişime geçerim. Bana bilgi vermezlerdi" diye konuştu.

Tokay'ın, "Kaza oldu; ne genel müdür ne de DPA ortada yok, bu şirketin sorumluları nerede?" sorusuna ise sanık, Saim Kılıç'ın ifadesinin alındığını mahkemede öğrendiğini söyleyerek cevap verdi.

"Tahkikatın tam yapıldığına inanmıyorum"

Savcı Tokay, şirket direktörünün acente olarak faaliyet göstermesine rağmen gemide gerçekleştirilen tamirattan nasıl haberdar olmadığını sordu. Özdülger, Filo Denizcilik'e ayda bir gittiğini, söz konusu tamiratın teknik bir konu olduğunu ve bilgisinin bulunmadığını belirtti. Şirkette 170 personelin çalıştığını, kaza öncesinde 4 gemilerinin bulunduğunu ve tüm işlemlerin genel müdür tarafından yürütüldüğünü anlatan Özdülger, şirketin çalışma mekanizmasının bu şekilde olduğunu savundu.

Savcının, "Siz en üstte oturup diğerleri işleri yapsın diye mi getirdiniz, size bilgi vermesinler diye mi?" sorusu üzerine zanlı, "Tahkikatın tam yapıldığına inanmıyorum. Kendimi kanıtlamak için polise geldim" dedi.

"Direktör olup hata yaptım"

Gemide gerçekleştirilen tamirattan haberdar olduğu yönündeki iddiayı reddeden Özdülger, "Bilgim yoktu. Hissedar olmam nedeniyle 'her şeyi bileceğim' diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Savcı Tokay, şirkette kendisiyle birlikte 13 hissedarın bulunduğunu açıklayan Özdülger'e hem direktör hem de mal sahibi olarak diğer 12 hissedara karşı sorumluluğu bulunduğunu ve bu nedenle tamirattan haberdar olması gerektiğini söyledi.

Geminin 2 Haziran 2026'da tersanede kontrolden geçirildiğini belirten Özdülger, sonrasında meydana gelen kazaya ilişkin kendisine bilgi verilmediğini ileri sürdü. Özdülger, "Direktör olup hata yaptım ancak, diğerleri teknik ve finansmandan sorumlu olduklarından dolayı, yönetim amacıyla ben direktör olmuştum; ama sorumluluk genel müdüre aittir" şeklinde konuştu.

Savcı: "Tekrar tersaneye gidilmemesi için tamirata göz yumdunuz"

Savcı Tokay, geminin kızağındaki kırığa rağmen şirketin 200 bin dolarlık tersane masrafını karşılamamak için gemiyi yeniden tersaneye göndermediğini öne sürdü. Tokay, "Tersane maliyeti 200 bin dolar olduğundan tekrardan tersaneye gidilmemesi için tamirata göz yumdunuz" ifadelerini kullandı. Özdülger ise iddiaya, "Kimse bu riske girmez" cevabını verdi.

Özdülger ayrıca savcının, "14 Haziran'da sefer olduğu için, sefer kaybetmemek için buna göz yumdunuz" şeklindeki iddiasına cevap vermedi.

Şirketin gemiyi satmayı planladığı için gerekli tamirat masraflarını karşılamadığı yönündeki iddialara ilişkin Özdülger, "Öyle bir şey yok. Bakım yapılmasa fiyat düşer" dedi.

Savcı: "Gemiyi bilerek sefere çıkardınız, tüm yolcuları ölüme terk ettiniz"

Savcı, şirket direktörünün kazada sorumluluğunun bulunduğunu savunarak, "Siz gemiyi bilerek sefere çıkardınız, tüm yolcuları ölüme terk ettiniz, 28 kişinin de ölümüne sebep oldunuz" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki ithamları kabul etmeyen Özdülger, "Ben serbest kalmak istiyorum ki üzerime sürülen lekeyi ortaya çıkarmak istiyorum. Ailelere dahi gerçeklerin ortaya çıkarılmasında sorumluluğum var" diye konuştu.

Savcı Tokay, zanlının serbest bırakılması halinde delillere etki etme ihtimalinin bulunduğunu da öne sürdü.

Duruşmaya yarın devam edilecek

Şirket direktörü Özdülger'in sorgusunun tamamlanmasının ardından 15.00 sıralarında duruşmaya yarım saat ara verildi. Aranın ardından Özdülger'e kefil olmak isteyen 5 kişi mahkeme huzuruna çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi'ndeki teminat duruşmasına yarın 10.30'da devam edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı