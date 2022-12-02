FETÖ ihracı astsubayın fuhuş çetesinin elebaşı olduğu ortaya çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ağlarına düşürdükleri Türk ve yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran bir şebeke tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla aralarında örgütün elebaşı Yaşar D.'nin de bulunduğu 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesine sevk edildi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu toplam 13 kadın kurtarılırken, yabancı uyruklu kadınların Moldova ve Kırgızistan uyruklu oldukları aktarıldı. Çetenin elebaşı Yaşar D.'nin ise eski bir astsubay olduğu ve FETÖ soruşturmalarında görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRMIŞLAR

Zanlıların ekonomik, ailevi sıkıntıları olan ve uyuşturucu madde bağımlısı kadınlara fuhuş yaptırdıkları, kendilerine direnen kadınları ise uyuşturucu vermemekle, başka yerde çalıştırmamakla, pasaportunu vermemekle ve dışarıya atmakla tehdit ederek baskıladıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı kadınları da uyuşturucuya alıştırarak bağımlı hale getirdikleri ortaya çıktı.