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Fetö firarisi Hakan şükürden Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk yorum

Fetö firarisi Hakan şükürden Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk yorum
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FETÖ'ye yakın kaynakların öldüğünü duyurduğu terör örgütü lideri Fethullah Gülen hakkında, FETÖ firarisi Hakan Şükür sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şükür paylaşımında, "Allah kim ne hakkettiyse hakkını verecektir. Ne eksik ne fazla. Herkes sıfatlarından ayrılmış olarak o teraziye çıkacak; çırılçıplak. Ölüm hak. Her canlı ölümü tadacak. Tadmayacakmış gibi yaşayanlar bile" ifadelerine yer verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Pensilvanya'da yaşayan terör örgüt lideri Fetullah Gülen' öldü. Terör örgütü liderinin ölüm haberi, ilk olarak FETÖ'nün yayın organları tarafından duyuruldu.

Terör örgütü lideri Gülen'in ölümünü, örgüt üyelerinin yanı sıra, terör örgütü liderinin yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabı üzerinden doğruladı. Terör örgütü lideri Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü açıklandı.

Anadolu Ajansı, gelişmeyi "Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi" şeklinde verdi. Ajans, terör örgütü lideri Gülen'in akrabaları ve örgüt yönetimine yakın olup sosyal medyada aktif olan çok sayıdaki ismin ölümü teyit ettiğini bilgisine de haberinde yer verdi.

Terör örgütü lideri Gülen'in ölüm haberinin duyurulmasının ardından FETÖ firarisi ve ABD'de yaşayan Hakan Şükür, isim vermeden bir paylaşım yaptı.

Şükür paylaşımında, "Allah kim ne hakkettiyse hakkını verecektir. Ne eksik ne fazla. Herkes sıfatlarından ayrılmış olarak o teraziye çıkacak; çırılçıplak. Ölüm hak. Her canlı ölümü tadacak. Tadmayacakmış gibi yaşayanlar bile. Allah rahmeti ve Adaleti ile muamele etsin herkese.." ifadelerine yer verdi.

Fetö firarisi Hakan şükürden Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk yorum

Kaynak: Haberler.com / Alper Kızıltepe - 3.Sayfa
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