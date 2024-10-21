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FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi bu hastanede tutuluyor! Odası görüntülendi

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde St. Luke's Hastanesi'nde öldüğü tespit edildi. Teröristbaşı Gülen'in ölmeden hemen önce kaldığı ve boşaltılıp temizlendiği anlaşılan 251 numaralı oda gazeteciler tarafından görüntülenirken hastaneye gelen ziyaretçilerin morga gitmesine izin verilmediği ve hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendirildikleri aktarıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğu tespit edilirken, gazeteciler ölmeden önce kaldığı odayı da görüntüledi.

HASTANEDE ÖLEN KİŞİLER ARASINDA YER ALDI

Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsündeki bir hastane görevlisinden alınan bilgilere göre, FETÖ elebaşı Gülen'in ismi hastanede ölen kişiler arasında yer aldı.

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor

251 NUMARALI ODADA KALDI

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, elebaşı Fethullah Gülen ölmeden hemen önce 251 numaralı odada kaldı. Anadolu Ajansı tarafından görüntülenen 251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor

ZİYARETÇİLERİN MORGA GİTMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Hastaneye gelen ziyaretçilerin ise morga gitmesine izin verilmiyor ve ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor

BAKAN FİDAN: İSTİHBARAT KAYNAKLARIMIZ ÖLÜM HABERİNİ DOĞRULADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor." açıklamasında bulunmuştu. Fidan, terörle mücadelede kararlılığın devam edeceğini belirterek, "Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür." ifadesini kullanmıştı.

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi bu hastanede tutuluyor! Odası görüntülendi
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa

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Yorumlar (40)

murat:

Akpnin en açı günü

168
141
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Seyit sari:

Şeytanla yanyana olsun

191
18
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Mevlüt Duman:

Ateşi bol olsun

131
11
yanıtYanıtla
Hakan Karakılıç:

Cokmu lazım 1 it gider 1 it gelir konumuz ekonomi ve yapılanma Halkın sesi

102
13
yanıtYanıtla
Neziha Kondak:

bir iblis öldü çok şükür darısı diğer iblislerin

73
6
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Sihirbazın Çırağı:

Bilimperestler buna aşı ol dediydi bu da ölürsem diye korktu ve hemen kolunu sıvayıp kendine sıvıları zerk ettirdiydi. Oysa Aşı Karşıtları tüm insanlığı uyarmıştı, sonuçta kararıp morarak ex oldu. Aşı Karşıtlarını dinleseydik, o bebekler öldürülemeyecekti; tüm günahları Aşı Karşıtlarını aşağılayanların defterinedir.

4
72
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Tutankamon Hoca:

Sıradaki en büyük ortağı kimse o olsun Allahım tanrım Rabbım Göktengri ve tüm dinlerdeki yantılar hanginiz varsa ona sesleniyorum

40
33
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Seydo:

Tatlı tatlı yemenin acı acı çıkarması var. Hesap vakti.

64
5
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Mehmet Sltn:

Zevaniler yoldaşın olsun feto ve destekçileri

31
2
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ARSLANOĞLU Hakan:

Aman hortumun ucu doğru yere gelsin. yoksa toprak bile kabul etmez.

27
2
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