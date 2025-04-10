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Fethiye'de Yangın: Bir Motoryat ve Üç Tekne Alevlere Teslim Oldu

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir marinada çıkan yangında bir motoryat ve üç tekne yandı. İtfaiye ve diğer ekipler yangına müdahale ediyor.

Fethiye'deki yangında motoryat ve 3 tekne alevlere teslim oldu

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında özel marinada bağlı bir motoryat ve 3 tekne alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'deki özel bir marinada dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler bir motoryat ve 3 tekneyi etkisi altına alan alevlere müdahaleye başladı. Yangının olduğu bölgedeki diğer tekne ve motoryatlar bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - 3.Sayfa
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