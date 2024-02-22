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Fethiye'de Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 çocuk hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 çocuk hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Fethiye-Antalya Karayolu Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 48 FM 170 plakalı otomobil, Bedirhan Arslan (14) idaresindeki 48 AOT 885 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yanındaki Mehmet Efe Can (13) yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklette bulunan Mehmet Efe Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücüler ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Bedirhan Arslan da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak yan yoldan sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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