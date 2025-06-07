Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Burhanettin Bulut, tv100'de anlattı

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Burhanettin Bulut, tv100'de anlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Burhanettin Bulut, tv100'de anlattı
Haber Videosu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün akşam saatlerinde elektrik akımına kaldırılması sonucu hastaneye kaldırıldı. Zeyrek'in kalbi 70 dakika sonra tekrar çalıştırılırken yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Manisa'da bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut tv100 canlı yayınına bağlanarak Zeyrek'in sağlık durumunu ve olay anını anlattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün akşam saatlerinde elektrik akımına kaldırılması sonucu hastaneye kaldırıldı. Zeyrek'in kalbi 70 dakika sonra tekrar çalıştırılırken yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Manisa'da bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut tv100 canlı yayınına bağlanarak Zeyrek'in sağlık durumunu ve olay anını anlattı.

FERDİ ZEYREK YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün akşam saatlerinde elektrik akımına kaldırılması sonucu hastaneye kaldırıldı. Zeyrek'in kalbi 70 dakika sonra tekrar çalıştırılırken yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Başak Şengül ile Doğru Yorum Programı'na telefon ile bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve çok sayıda Manisalı'nın hastanenin bahçesinde olduğunu bildirdi.

Burhanettin Bulut şu ifadeleri kullandı: "Dün gece itibariyle mukayese edersek durumu daha iyi. Sabah birçok organı reaksiyon verdi. Tepki verdi. En azından belli bir saat sonrasında gerek hekimlerin müdahaleleri gerekse burada işte eksik olan malzemelerin toplanmasıyla birlikte iyi bir noktaya geldi. İzmir'den bir cihaz getirildi. Özellikle bu tür durumlarda etkili bir cihaz onunla daha iyi duruma geldi.

"DURUMU STABİL"

O saat itibariyle de bekliyoruz. Stabil durumu yani hiçbir şey söyleyemiyoruz. Tabi bunun sağlık problemine ilişkin bilgileri başhekim veriyor. Evet ama aldığımız bilgi itibariyle söyleyeyim. Ben de bir eczacı olarak söyleyeyim. Şu anda beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Dua ediyoruz.

"ÇOK İNATÇIDIR"

Gelen vatandaşlar çok üzgün, çoğu hala inanamıyor. Dualarla ve Ferdi'nin gücüyle, eşi de özellikle bahsediyor. Çok inatçıdır, çok mücadelecidir diye. Epey bir saat kalp durmuş. Onun üzerine yapılan müdahaleler sonrası tekrar çalışmış.

"HAVUZUN OLDUĞU BÖLGEDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILIYOR"

Havuzun olduğu bölgede elektrik akımına kapılıyor. Tabi oradaki geçen süre ve hastaneye geliş süresi arasında o kadar fark yok, yetmiş dakika müdahale yapılan toplam dakika olarak alabiliriz.

"ÇOK GÖRÜLEN BİR ŞEY DEĞİL..."

Gerek müdahaleler işte kalp atışına yönelik müdahaleler yapılmış. Bu çok görülen bir şey değil. Dediğim gibi Ferdi'nin mücadelesi azmi umarım onu bizi tekrar bir araya getirir.

"EŞİ BİR SES DUYUYOR, GELİP BAKIYOR...ŞALTERİ KAPATIYOR"

Bir arıza oluyor. Eşi sesi duyunca gelip bakıyor. Olayı fark edince hızla gidip elektriği kesiyor. Asıl mucize orada.Orada yaşananları çok bilen yok. Sonra işte gelip acil ilk yardım ekibi alıyor. Orada ilk müdahaleler yapılıyor. Hastaneye kadar hastane de devam ediyor.

"ÇOK SAYIDA İNSAN GELDİ "

Genç bir kardeşimiz, çok başarılı bir kardeşimiz. Yani toplumun, Manisa'nın özellikle İzmir'den bile çok sayıda insan geldi. Herkesin sevgisini kazanmış, siyasi parti ayrımı yapmadan umarım onun yaptığı iyilikler, insanların ona iyi duaları onu tekrar bize kazandır."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

Dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyorlar
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

İlk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Baba-oğul, tartıştığı sürücüyü ailesinin gözü önünde darbetti

Baba-oğul, tartıştığı sürücüyü bu hale getirdi
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para

İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.