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Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

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Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı. Yeğeni Şirin Gözalıcı'nın duyurduğu vasiyette yer almayan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur da sessizliğini bozdu. Tayfur, vasiyeti kabul etmediğini "Ben bu işin peşini bırakmayacağım" sözleriyle ifade etti.

Arabesk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ferdi Tayfur'un Vasiyeti ve Aile İçi Tartışmalar Ortaya Çıktı

VASİYETİ AÇIKLANDI

12 Şubat tarihinde vefatı üzerinden 40 gün geçecek olan Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı. Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Tayfur'un vasiyetini paylaştı.

Ferdi Tayfur'un Vasiyeti ve Aile İçi Tartışmalar Ortaya Çıktı

Gözalıcı'nın paylaşımına göre Tayfur'un vasiyeti şu şekilde: "Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."

Ferdi Tayfur'un Vasiyeti ve Aile İçi Tartışmalar Ortaya Çıktı

TUĞÇE TAYFUR'UN İSMİ GEÇMEDİ

Yazının imza kısmında Ferdi Tayfur'un nikahlı eşi Zeliha Tayfur, kızları Tuğba Dınız ile Funda Doğrul ve Tayfur'un son çocuğu Ferdi Taha Tayfur'un adı yer alırken; Tuğçe Tayfur ve Timur Tayfur'un ismi geçmedi.

Ferdi Tayfur'un Vasiyeti ve Aile İçi Tartışmalar Ortaya Çıktı

ATEŞ PÜSKÜRDÜ: DAHA 40'I ÇIKMADAN MAHKEMELERE DÜŞTÜNÜZ

Vasiyetin açıklanması üzerine Tuğçe Tayfur sessizliğini bozdu. Ağabeyi Timur Turanbayburt ile bir fotoğrafını paylaşan Tayfur, paylaşımına şu notu düştü: "Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi Timur Turanbayburt. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali ağabey ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı. Allah yattığı yeri nur etsin. Ama siz şunu unutmayın; KALABALIK GÖZÜKENLER, AZINLIK GÖZÜKENLERE KARŞI HAKLI DEĞİLDİR. BU TAMAMEN ÇIKAR İLİŞKİSİDİR. Vefatından 4 gün sonra, daha bizim gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa gidip veraset ilamı talep etmelerini beklemiyoduk. Daha 40'ı çıkmadan mahkemelere düştünüz! Yazıklar olsun hepinize. Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız. Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazlarını, ne var ne yok Nilüfer ve Şirin Gözalıcı'nın ve alakasız 3. kişi akrabalarının üstüne geçirmişler de babam tarafından kurumlara yapılan bağışların reklamını yapıyorlar utanmadan. Ben daha fazla bir şey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım! Sizi Türk adaletine teslim ediyorum. Ama 1 yıl, ama 10 yıl. Şimdi Babamın adını ağzına alma sen yiyen! Babamın hesabından uzak dur, çok yeğen olmak istiyorsan prim yapmadan kendi içinde yeğen ol. Unutma ki seninle başladığımız kavgada babamı dahil edip ona videolar çektirdin, kışkırttın da kışkırttın. He biz de senin kurduğun tuzağa düştük evet! Ben senin yaptıklarına susuyorum diye unuttuğumu zannetme sakın. Bırakın BABAM dayınız olarak kalsın! Babamın eserleri TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE yakışır GÖZALICILAR'A değil!"

Ferdi Tayfur'un Vasiyeti ve Aile İçi Tartışmalar Ortaya Çıktı

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCennet Karabulut:

tugce tayfur sonuna kadar haklı yeğen kim oluyorda evladi gibi Bi pozisyonda görüyor kendisini.ona adını yazmadiklari oğlu böbreğini vermiş ama.baba evlat arasında ne olursa olsun onlar Bi aile.o onun babası o onun evladi dış kapı haddini bil

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Vasiyet yasalarımızda ki paylaşım standartlara uymaz ise vasiyet bozulur hak sahiplerinden ilk alacak olanlar 1. derece kan bağı olanlar ve eşler önceliklidir

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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Boş haber miras kanunlar çerçevesinde pay edilecek tüm yasal mirasçılar pay alacak gerisi boş ne vasiyet ettiyse etti rahmetli bir hükmü yok bu gelinen noktada

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Haber YorumlarıASar Gnc:

eyvah eyvah miras kavgasi basladi. umarim cok rezil olmazsiniz

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