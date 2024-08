Fenomen Muhammet Bettaş, 17 yaşındaki kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı

Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunan genç fenomen Muhammet Bettaş, 17 yaşındaki kuzeninin 3 yıldır kendisinden yaşça büyük eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkarak yaşananlara isyan etti.

"KUZENİMİN SİNİR KRİZİ GEÇİRMESİYLE İSTİSMAR ORTAYA ÇIKTI"

Instagram hesabından yayınladığı videoda Hatay'da yaşanan korkunç olayı anlatan Bettaş, şu ifadeleri kullandı: "İlk defa böyle bir konu için karşınıza geçtim çünkü yardımınıza ihtiyacım var. Dayımın kızı, teyzemin kocası olan eniştem tarafından son 3 yıldır istismar ediliyormuş. Bu kız şu an 17 yaşında ve her şey 14 yaşındayken başlamış. Bu olayı öğrendiğimden beri kendime gelemiyorum, ne yapabileceğimi ve nasıl yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Belki bu videoyu yayarak adalete sağlayabiliriz. Kuzenim yaşı küçük olduğu için adını vermeyeceğim ama adamın adı M.Ş.'dir. Olay kuzenimin iş yerinde sinir krizi geçirmesiyle ortaya çıkıyor. İş arkadaşları aile içinde sorunlar olduğunu anlayarak kuzenimle konuşmuşlar o dason 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini anlatmış. Polise gidilip ifadeler alınıyor ve her şey ortaya çıkıyor. Adam gözaltına alındıktan 1 gün sonra serbest bırakılıyor."

"KUZENİMİ EVİNE GÖTÜRÜP GECE İSTİSMAR ETMİŞ"

"İfadelerden anladığım kadarıyla olay şöyle başlıyor; dayım bir şeye sinirlenerek kızının telefonunu fırlatıyor, enişte de kuzenim ağladığı için onu 'Gel seni bize götüreyim' diyerek götürüyor. Kuzenim orada uyuyor ve gece üzerinde bir ağırlık hissediyor. Gerisini anlatmak istemiyorum. Düşünmek bile istemiyorum. Kız daha 14-15 yaşlarında neye uğradığını şaşırıyor. Ne olduğunu anlayamadığı için tepki veremiyor ve 3 yıl boyunca devam ediyor. Beni en çok çıldırtan şey ise adamın ifadesinde 'O beni ayarttı' demesi. 14 yaşındaki kızının kendisine vurularak onu ayarttığını iddia ediyor. Akıl mantık dışı. Bana en çok koyan da bunun gerçekten işe yarayabileceğini düşünüyor olması. Neyse ki eliminde ses kayıtları var."

SES KAYITLARINI İFŞA ETTİ

Eniştenin genç kıza yaşananları kimseye söylememesi için ikna etmeye çalıştığı ses kayıtlarını yayınlayan fenomen, sözlerine şöyle devam etti: "Bir tane de videoları var ama açıp izleyemem. Elimizdeki tüm bu kanıtlara rağmen hala ne olacağını bilmiyoruz. Kuzenim için çok endişeliyiz. Böyle bir şeyi nasıl atlatacağını da bilmiyoruz. Adalet yerini bulduğunda mutlu olur diye düşünüyorum. Umarım bu olay yayılır ve o adam sokağa bile çıkamaz.