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Fazliet Apartmanı davasının firari sanıkları 1.5 yıl sonra teslim oldu

Fazliet Apartmanı davasının firari sanıkları 1.5 yıl sonra teslim oldu
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Fazilet Apartmanı'nda yaşanan ve 19 kişinin ölümüne neden olan deprem sonrası, yapılan tadilatlar nedeniyle binayı zayıflattıkları gerekçesiyle dava açılan fırın sahipleri Akın ve Ferihan Yağcı, 1.5 yıl firari kaldıktan sonra teslim oldular.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Fazilet Apartmanı'nda oturan vatandaşlar, 6 Şubat 2023'teki depremden yıllar önce binanın altındaki fırının sahipleri Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı hakkında "Fırında yapı projesine aykırı olarak eklentiler inşa ettikleri, bu eklentilerin ana yapıya zarar verdiği, binanın ön cephesinde projeye aykırı sundurma yapıldığı, soruşturma konusu yapının altında bulunan 2 dükkanın duvarlarının kaldırılarak 3 dükkanın birleştirildiği" gerekçesiyle Kahramanmaraş 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

MAHKEME KARARI UYGULANMADI, 19 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Mahkeme heyeti, 16 Nisan 2019'da tadilatların binayı zayıflattığını belirterek, Akın ve Ferihan Yağcı'nın binayı eski haline getirmesine karar verdi. Mahkeme kararı uygulanmazken, söz konusu bina 6 Şubat şubat depremlerinde yıkılarak 19 kişinin ölümüne neden oldu. Fazilet Apartmanı dosyasında binanın hem müteahhidi, statik proje müellifi, fenni mesulü olan ve bir başka davadan dolayı tutuklu bulunan Mahmut Oktay Hartavi tutuksuz yargılanırken; zemin kattaki fırının işletmecileri Akın Yağcı ve eşi Ferihan Yağcı hakkında ise 2023 yılının temmuz ayında yakalama kararı çıkartıldı.

BİR BUÇUK YIL SONRA TESLİM OLDULAR

Sanıklar Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı, yakalama kararından 1 yıl 5 ay sonra 27 Aralık'ta Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı Yakalama Bürosu'na giderek teslim oldu.

Cumhuriyet Savcısı, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, "Yakalama emrinden dolayı Başsavcılığımızda arama kaydı bulunan Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı ifadesinin alınmasına ilişkin yakalama talebiniz bulunan şüpheliler teslimen Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulunmakla; yakalama emri gereği sanıkların ifadesinin SEGBİS vasıtasıyla tarafınızca alınması gerektiğinden tarafımızla irtibat kurulması hususlarında, bilgi ve gereği rica olunur" diye yazdı gönderdi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi de bugün Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı Yakalama Bürosu'na gönderdiği yazıda, Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı'nın 4 Şubat 2025'te görülecek duruşmada SEGBİS sistemiyle hazır edilmesine karar verdi.

Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtycoon null:

affedersiniz adli kontrolle serbest kalırlar

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