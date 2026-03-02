Haberler

Hayatını kaybeden öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Güncelleme:
İstanbul Çekmeköy'de öğrencisi tarafından bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatmanur Çelik'in, üniversite yıllarına ait bir sosyal medya paylaşımı gün yüzüne çıktı. Çelik'in 20 yıl önce katıldığı ses yarışmasında birinci olduğu ve bu anı paylaştığı görüldü.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatmanur Çelik'in yıllar önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.

Öğrencisi tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatmanur Çelik'in yıllar önce üniversite yıllarına ait bir video kaydını paylaştığı ve o dönem katıldığı üniversiteler arası ses yarışmasının bölge finalinde birinci olduğunu belirttiği görüldü. Yaklaşık 20 yıllık prova kaydını bir dostunun arşivinden bulduğunu ifade eden Çelik'in paylaşımında, "Üniversiteler arası ses yarışması bölge finalinden. Bu eserle birinci olmuştum, bir dostumda prova kaydı varmış. Dile kolay 20 senelik bir kayıt. Nasıl mutlu oldum anlatamam" ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
