Fatma Zehra Kınık'ın Yargılandığı Davada Savcıdan 15 Yıl Hapis Talebi

Fatma Zehra Kınık'ın Yargılandığı Davada Savcıdan 15 Yıl Hapis Talebi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beykoz'da meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

İstanbul Beykoz'da kullandığı araçla karıştığı kazada 1 kişinin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Kınık'ın "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

Beykoz'da 9 Temmuz 2024'te eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin yolcu olarak bulunduğu motosiklete çarpmıştı. Çeki'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Mütalaada sanık Fatma Zehra Kınık'ın tali yoldan ana yola girdiği sırada Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı ve arkasında Batın Barlasçeki'nin bulunduğu motosiklete çarptığı belirtildi. Çarpmanın etkisiyle motosikletin savrularak kaldırıma çıktığı, yayalar Muammer Kızıl ve İbrahim Ethem Üstünçelik'e çarptığı kaydedildi. Motosiklet sürücüsü Öztürk ve yayalar yaralanırken, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Batın Barlasçeki'nin ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı. Olayla ilgili kolluk görevlilerinin düzenlediği trafik tespit tutanağına göre Fatma Zehra Kınık'ın Karayolları Trafik Kanunu'nun 57/1-A maddesine göre kural ihlali yaptığı, suça sürüklenen çocuk Yavuz Selim Öztürk'ün Karayolları Trafik Kanunu'nun 'aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak' olan 52/1-B maddesini ihlal ettiği ve kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. Mütalaada suça sürüklenen çocuk Yavuz Selim Öztürk'ün kaskının takılı olmadığı ve A1 sürücü ehliyetinin olduğu, Batın Barlasçeki'nin ise kaskının olmadığı, B sınıfı sürücü belgesinin olduğu, olay sırasında sürücülerin alkolsüz olduğu aktarıldı.

15 yıla kadar hapsi talep edildi

Savcı mütalaada, sanık Fatma Zehra Kınık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme, taraflara mütalaaya kadar savunmalarını sunmak üzere süre vererek, duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı

Trump duyurdu! Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer

Hatimoğulları'ndan gündem yaratacak çıkış: Bir an önce lağvedilsin
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı

Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı
Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 13 ildeki müdürlerin hepsi değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Morgan Stanley, Merkez Bankası faiz konusunda kararını değiştirebileceğini yorumladı

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sürpriz yapabilir"
Sevgilisi, 22 yaşındaki fenomeni canlı yayında bıçakladı

Canlı yayında bıçaklandı
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi

İlçenin göbeğinde rezalet! Vatandaş duruma tepkili
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.