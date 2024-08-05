Ölümlü kazaya karışmıştı! Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Beykoz'da 17 yaşındaki motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

KAZADA 16 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Beykoz'a bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklet, Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobille çarpışmıştı. Motosiklette arkada oturan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki hastanede hayatını kaybetmişti.

ESKİ KIZILAY BAŞKANI KINIK'IN KIZI İÇİN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Zehra Kınık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dava açıldı. Hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenen Kınık, 30 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

YÜZDE 50 KUSURLU ÇIKMIŞTI

Kaza sonrası gözaltına alınan Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin hazırlanan kaza tespit raporunda, otomobil ve motosiklet sürücüsünün yüzde 50'şer kusurlu bulunduğu öğrenilmişti.