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Ölümlü kazaya karışmıştı! Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

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İstanbul Beykoz'da geçtiğimiz ay aracıyla kaza yapan ve 16 yaşındaki motosikletli gencin ölümüne sebep olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık için istenen ceza belli oldu. Zehra Kınık hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İstanbul Beykoz'da 17 yaşındaki motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

KAZADA 16 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Beykoz'a bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklet, Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobille çarpışmıştı. Motosiklette arkada oturan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki hastanede hayatını kaybetmişti.

Ölümlü kazaya karışmıştı! Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

ESKİ KIZILAY BAŞKANI KINIK'IN KIZI İÇİN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Zehra Kınık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dava açıldı. Hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenen Kınık, 30 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Ölümlü kazaya karışmıştı! Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

YÜZDE 50 KUSURLU ÇIKMIŞTI

Kaza sonrası gözaltına alınan Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin hazırlanan kaza tespit raporunda, otomobil ve motosiklet sürücüsünün yüzde 50'şer kusurlu bulunduğu öğrenilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kerem Kınık Fatma Zehra Motosiklet İstanbul Kızılay Kaza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (28)

Hüseyin KARA:

Kızılay eski başkanın kızı olmasa bu kadar gündem etmezsiniz. Bu ülkede alkollü araç kullanıp kasten adam öldüren insanlar yutuksuz yargılanıp serbest bırakılıyor. Böyle adalet olmaz. Herkese adalet nasıl oluyorsa burada da o şekilde uygulanmalıdır. Hepimiz hergün trafikteyiz kimse kimseyi biletek ve kasten öldürmez. Bu durum hepimizin başına gelebilir

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Alpingo Bey:

Makarnacı

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Muhammet Erdogan:

Kardeş artık sokakta bisey yap herseyi haber yapıyorlar

yanıt6
yanıt10
şahabettin Ayyıldız:

Devlet ne için var herhalikarda görevini yaparsa kimsenin söyliyeceği laf olmaz

yanıt14
yanıt2
Seydo:

Ölen senin çocuğun olsa görürdüm seni

yanıt23
yanıt0
Barış ok:

Amerikaya kaçtıktan sonra gelen karar ülkedeki adaleti gösterir

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3
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Murat Celik:

%50 kusurlu ondan bir şey çıkmaz

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Hek Tor:

Gözleri %50 kusurlu olanlar kaza raporu yazmışlar, buna gözleri %50 kusurlu olan inananlar da var....

yanıt5
yanıt0
Alpingo Bey:

Bulursanız artık

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esra ceylan:

Bu ülkeyi adaletsizlik batıracak.

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