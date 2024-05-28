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Fatih'te karısının boğazını keserek öldürdü

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Fatih Yedikule'de yaşanan olayda, Doğukan Uğur adlı kişi, 2 yıl önce evlendiği Cezayir uyruklu eşi Zahra Nojioua'nın boğazını bıçakla keserek öldürdü. Olayın ardından kaçan Uğur'un yakalanması için polis çalışma başlattı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor ancak çiftin evlilik sürecinde sorunlar yaşadığı belirtiliyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zahra Nojioua'nın hayatını kaybettiğini belirlemiştir.

FATİH'te Doğukan Uğur, 2 yıl önce evlendiği Cezayir uyruklu eşi Zahra Nojioua'nın boğazını bıçakla keserek öldürdü.

Olay, Fatih Yedikule'de meydana geldi. İddialara göre, Cezayir uyruklu Zahra Nojioua (29), 2022 yılında geldiği Türkiye'de, Doğukan Uğur ile tanışarak evlendi. Evlilik sürecinde, ikili arasında sorunlar çıktı. Son olarak dün, Doğukan Uğur ile eşi Zahra Nojioua, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Doğukan Uğur eline aldığı bıçakla, eşinin boğazını kesti. Zahra Nojioua, kanlar içersinde yere yığılırken, Doğukan Uğur ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şüpheli Doğukan Uğur'u yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yedikule İstanbul Cezayir Doğukan Fatih Hukuk 3.Sayfa Haberler

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