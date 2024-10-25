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'Erkek arkadaşım beni istismar etti' cümlesini duyan baba baltayla dehşet saçtı

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Fatih'te bir baba, kızını istismar ettiği iddia edilen kişiye baltayla saldırdı. Balta darbelerinden son anda kurtulan şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaşanan korkunç dakikalar bir vatandaşın cep telefonuna anbean yansıdı.

Korkunç olay, 17 yaşındaki H.N.D.'nin babasına 'Erkek arkadaşım beni istismar etti' demesinin ardından yaşandı. Şüpheli erkek arkadaşı, yaşadıkları sokaktan geçerken gören baba evinden aldığı baltayla şüpheliye saldırdı.

BALTA DARBELERİNDEN SON ANDA KURTULDU

Olay, dün gece saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 17 yaşındaki H.N.D., 28 yaşındaki erkek arkadaşının geçtiğimiz günlerde kendisini istismar ettiğini babası İlker Demirdöven'e anlattı. Kızının söylemleri üzerine İlker Demirdöven, motosikletle yaşadıkları sokaktan geçen Kadir İ. Y.'yi gördü. Baba Demirdöven evden aldığı baltayla şüpheliye saldırmaya çalıştı. Balta darbelerinden kurtulan Kadir İ.Y. olay yerinden yaya şekilde kaçarken, baba Demirdöven motosiklete zarar verdi.

ŞÜPHELİ ERKEK ARKADAŞ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri H.N.D ve baba İlker Demirdöven'i ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü. Ekipler daha sonra yaptıkları çalışmanın ardından istismar iddiası üzerine Kadir İ.Y.'yi gözaltına aldı. Mahalle sakinlerinden Emre Can, "Ben buradan geçiyordum. Bir baktım adamın biri yerde motoru parçalıyordu. Neden saldırdığını tam olarak bilmiyorum ama duyduğum kadarıyla kızın babası kızı erkek arkadaşıyla görüyor o yüzden saldırıyor" dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyette işlemleri tamamlanan İ.Y. adliyeye sevk edildi. İ.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Erkek arkadaşım beni istismar etti' cümlesini duyan baba baltayla dehşet saçtı

'Erkek arkadaşım beni istismar etti' cümlesini duyan baba baltayla dehşet saçtı

'Erkek arkadaşım beni istismar etti' cümlesini duyan baba baltayla dehşet saçtı

'Erkek arkadaşım beni istismar etti' cümlesini duyan baba baltayla dehşet saçtı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Selahattin Gurbuz:

O çocuk İcin en güzel çözüm içeri girmesi olurdu

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1
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Bülent Baykal:

Kızın zaten sevgilisi nasıl istismar oluyor. Herhalde beraber camiye gidip kuranı kerim okumak için çıkmıyorlar :)

2
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