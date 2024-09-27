Turist kadının başına gelmeyen kalmadı! Yol ortasında kıyafetlerini bile çıkarmaya çalıştılar

Fas'ın Tanca şehrinde bir kadın, tacize uğradı, iç çamaşırları açıldı. Tüm bunlarla mücadele ederken bir de yere kapaklandı. Kadının mücadele dolu o anları kameralara yansıdı.

İddiaya göre olay Fas'ın Tanca şehrinde meydana geldi. Turist bir kadın yolda yürürken bir düzine insanın tacizine uğradı. Kadının dakikalarca kıyafetleri çekiştirildi, taciz edildi.

Bu tacize bir kız çocuğu bile katıldı. Tahminen 14-15 yaşlarında olan bir kız da diğer erkekler gibi kadının elbisesini yukarı çekti. Çaresiz kadın dakikalarca iç çamaşırı gözükmesin diye kıyafetiyle cebelleşti. Kolundan tutularak oradan oraya götürülmeye çalışılan kadın bir çok insanla mücadele ederken yere kapaklandı. Yardımına ise kimse koşmadı.