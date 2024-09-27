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Turist kadının başına gelmeyen kalmadı! Yol ortasında kıyafetlerini bile çıkarmaya çalıştılar

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Fas'ta seyahat eden kadın, bir düzine çocuk ve adamın tacizine uğradı. Kadının kıyafetleri dakikalarca çekiştirilerek taciz edildi. Bu tacize ortalama 14-15 yaşlarındaki kız çocuğunun dahil olması görenleri şaşkına çevirdi. Kadın, iç çamaşırı gözükmesin diye kıyafetiyle cebelleşirken de birçok insanla mücadele etmeye çalıştı. Yere kapaklanan kadının yardımına kimse koşmadı.

Fas'ın Tanca şehrinde bir kadın, tacize uğradı, iç çamaşırları açıldı. Tüm bunlarla mücadele ederken bir de yere kapaklandı. Kadının mücadele dolu o anları kameralara yansıdı.

Turist kadının başına gelmeyen kalmadı! Yol ortasında kıyafetlerini bile çıkarmaya çalıştılar

İddiaya göre olay Fas'ın Tanca şehrinde meydana geldi. Turist bir kadın yolda yürürken bir düzine insanın tacizine uğradı. Kadının dakikalarca kıyafetleri çekiştirildi, taciz edildi.

Turist kadının başına gelmeyen kalmadı! Yol ortasında kıyafetlerini bile çıkarmaya çalıştılar

Bu tacize bir kız çocuğu bile katıldı. Tahminen 14-15 yaşlarında olan bir kız da diğer erkekler gibi kadının elbisesini yukarı çekti. Çaresiz kadın dakikalarca iç çamaşırı gözükmesin diye kıyafetiyle cebelleşti. Kolundan tutularak oradan oraya götürülmeye çalışılan kadın bir çok insanla mücadele ederken yere kapaklandı. Yardımına ise kimse koşmadı.

Turist kadının başına gelmeyen kalmadı! Yol ortasında kıyafetlerini bile çıkarmaya çalıştılar

Turist kadının başına gelmeyen kalmadı! Yol ortasında kıyafetlerini bile çıkarmaya çalıştılar
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

3-sayfa turist Hukuk Çocuk Dünya Fas

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Yorumlar (3)

Hasan Aydemir:

Fas ta şeriat yokmuydu yahu

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yanıtYanıtla
Salih Baş:

Lütfen hep yapıyorsunuz bu haber bir hafta önce x te vardı hep alıntı haberler yapıyorsunuz

18
2
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Özcan Özcan:

MURAT ÇELİK BACINA GÖZ KULAK OL

7
7
yanıtYanıtla
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