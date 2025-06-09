Antalya'da 40 metrelik falezlerden atlayan genç ağır yaralandı

Antalya'da 40 metrelik falezlerden atlayan genç ağır yaralandı
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Antalya'da 40 metrelik falezlerden denize atlayan 18 yaşındaki genç, ağır yaralandı. Karnının üzerine suya çakıldığı bildirilen gencin kalbi durdu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yeniden hayata döndürülerek ağır yaralı olarak ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

Falezlerden ölümüne atlayış hastanede bitti, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı40 metrelik falezlerden atlayıp kontrolsüz şekilde denize düştü

Antalya'da özellikle yaz aylarında Konyaaltı Sahilinde adrenalin ve heyecan arayan gençlerin hayatlarını hiçe sayarak şov amacıyla yaklaşık 40 metrelik falezlerin zirve noktasına çıkarak denize yaptıkları atlayış izleyenlerin yüreklerini ağzına getirirken zaman zamanda geri dönüşü imkansız sonuçlara neden oluyor.

18 YAŞINDAKİ GENÇ DENİZE ÇAKILDI

Akşam saat 17.30 sıralarında yaşanan olayda bayram tatilinin son gününde arkadaşları ile birlikte Konyaaltı Sahiline gelen 18 yaşındaki Suriye uyruklu Mohammad Al M. bir süre arkadaşları ile birlikte sahilde yüzdükten sonra birlikte yaklaşık 40 metrelik falezlerin uç noktasına çıktı.

Burada bir süre arkadaşları ile şakalaşan Mohammad kendisini boşluğa bıraktı. Kontrolsüz bir şekilde atlayan genç karnının üzerine suya çakıldı. Hareketsiz bir şekilde su yüzeyinde kalan gencin yardımına o sırada sahilde bulunan vatandaşlar yetişti. Bu sırada durumun 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından bilinci kapalı bir şekilde güçlükle sahile çıkartılan gence olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

KALBİ DURDU

Kalbi duran ve su yutan genç ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yeniden hayata döndürülerek ağır yaralı olarak ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi

YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU

Olay anında sahilde bulunan ve gencin falezlerden atlayışına şahit olan Adnan Kayapınar, "Suyun üzerinde karnının üzerine düştü. Direk dibe battı. Çevredeki arkadaşlar sudan çıkardı. Sudan çıkardıklarında baygındı, yüzü sararmıştı. Büyük kayaların en üstünden karın üstüne atladı. Çok fazla kişi yardım etmek istedi. Ambulans geldi kalp masajı yaptılar" dedi.

Yaşananlara şahit olan Samet Efe Sartaş ise, "Çocuk bir süre suyun üzerinde kaldı. Kimse çıkartamadı, sonra yardıma koşanlar sudan çıkardılar. Ambulans geldi kalp masajı yaptılar. Az önce başka bir çocuk yine atladı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Hastanede yer kaybı, doktorları meşgul etmekten başka bir şey değil... Akıl yoksunlari

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