Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 otopark cezası kesti, emniyet hepsini iptal etti

SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir fahri trafik müfettişinin 1 ayda kestiği 800 otopark cezası, emniyet tarafından iptal edildi.

Türkiye Fahri Trafik Müfettişleri Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Samsun İl Temsilcisi Sedat Kır, Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün her sene yaptığı bilgilendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fahri trafik müfettişlerinin görev alanı ve yapması gerekenler ile sürücülerin yapması gerekenler hakkında bilgiler veren Sedat Kır, emniyette yapılan bilgilendirme toplantısında Samsun'da bir fahri trafik müfettişinin 1 ayda 800 araca park cezası yazdığını, bu cezaların tamamının da emniyet müdürlüğü tarafından iptal edildiğinin bilgisinin kendilerine verildiğini söyledi.

"1 fahri trafik müfettişi ayda 800 otopark cezası kesmiş, cezaların hepsi iptal edildi"

Emniyetten yapılan bilgilendirmede fahri trafik müfettişinin 1 ayda kestiği 800 adet otopark cezasının iptal edildiğine değinen Sedat Kır, "Fahri trafik müfettişi 1 ayda toplam 800 adet otopark cezası yazmış. Bu otopark cezalarının tamamı emniyetçe iptal edilmiş. Çünkü 1 ayda 800 tane otopark cezası yazmak demek, 'bulvara çıkıp, baştan sona ceza yazmak' demek. Bu cezalar emniyetçe uygun görülmedi. Bu cezaları kesen fahri trafik müfettişinin fahri trafik müfettişliğinin elinden alınıp alınmadığı bilgisi ise bizlere verilmedi" dedi.

"Fahri trafik müfettişleri Samsun'da ilk 4 ayda 6 bin ceza yazmış"

Müfettişlerin 2022'nin ilk 4 ayında 6 bin trafik cezası yazdığına da değinen Sedat Kır, "Samsun'da fahri trafik müfettişleri 2022 yılında 6 bin ceza yazmış. Bu cezalar ağırlıklı olarak kırmızı ışık ihlali, araç sürerken telefonla konuşmak ve emniyet kemeri takmamak suçları önde geliyor. Yazılan cezalardan yüzde 6'sına itiraz edilmiş. Bu itirazlardan da çok az bir miktarı mahkemeden dönmüştür. Toplumda, 'fahri trafik müfettişleri kestiği cezadan komisyon alıyor' gibi yanlış bir bilgi var. Biz fahri ve gönüllü olarak yaptığımız için hiçbir maddi kazancımız yok. Şu anda Samsun'da 580 civarında fahri trafik müfettişi var. Geçen yıl bu müfettişlerin sayısı 430 civarındaydı. 2022'de 150'ye yakın müfettiş aramıza katıldı. Bu sayı daha da artabilir. Sürücülerin kurallara dikkat etmeleri gerekiyor. Etrafta polis ya da kamera yok diye kurallara uymamazlık yapmamaları gerekiyor. Sürücülerin fahri trafik müfettişlerini de unutmamaları gerekiyor" diye konuştu.

Kır, ayrıca fahri trafik müfettişi olmak isteyen kişilerde olması gereken özellikleri şöyle sıraladı:

"Fahri trafik müfettişi olmak için yaş kriteri 40 yaş ve üzeri olmak zorunda. Yüksek tahsilli olacaksınız. Asli ve kusurlu hiçbir cezanız olmayacak. Ehliyetiniz de en az 10 yıllık olacak." - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa