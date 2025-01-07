Eyüpsultan'da katledilen kadının ölüme gittiği anlar ortaya çıktı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde boşanma aşamasındaki Engin Çelik ile Ayşe Çelik arasında tartışma çıkmış, tartışmada adam eşini araçta silahla vurarak öldürmüştü. Ardından Engin Çelik, cesedi otomobilinin bagajına koyarak ormana götürmeye çalıştığı sırada Sultangazi'de yakalanmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Engin Çelik ile Ayşe Çelik'in Eyüpsultan'da boşanma dilekçesi vermek için geldikleri adliyeden birlikte çıkmaları kameralara takıldı. Engin Çelik'in elindeki valizle ilerlediği Ayşe Çelik'in ise arkasından geldiği kameralara yansıdı.