Eyüpsultan'da katledilen kadının ölüme gittiği anlar ortaya çıktı
İstanbul Sultangazi'de Engin Çelik isimli cani eşini katlettikten sonra cesedi arabanın bagajına sakladı. Polisin denetim yaptığını görünce bagajında cesetle yakalanmak istemeyen cani eş, son sürat kaçtı. Adliyeye sevk edilen Engin Çelik her şeyi itiraf ederken Ayşe Çelik'in son anlarına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde boşanma aşamasındaki Engin Çelik ile Ayşe Çelik arasında tartışma çıkmış, tartışmada adam eşini araçta silahla vurarak öldürmüştü. Ardından Engin Çelik, cesedi otomobilinin bagajına koyarak ormana götürmeye çalıştığı sırada Sultangazi'de yakalanmıştı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Engin Çelik ile Ayşe Çelik'in Eyüpsultan'da boşanma dilekçesi vermek için geldikleri adliyeden birlikte çıkmaları kameralara takıldı. Engin Çelik'in elindeki valizle ilerlediği Ayşe Çelik'in ise arkasından geldiği kameralara yansıdı.