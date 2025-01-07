Bagajdaki vahşette kan donduran detaylar ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da dün polisin "Dur" ihtarına uymayarak 35 AS 0254 plakalı otomobil ile kaçan sürücü, Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde önü kesilerek durduruldu. Aramada bagajda başından vurulmuş halde bir kadın cesedi bulundu. Bunun üzerine sürücü Engin Çelik gözaltına alındı. Yapılan incelemede Engin Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Çelik'i otomobilin içindeki tartışmanın ardından tabancayla vurarak öldürdüğü belirlenirken vahşete ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Engin Çelik

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Engin Çelik'in ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Zanlı ifadesinde eşinin kendisini, "Boşanma dilekçesi verdim. Senin de Gaziosmanpaşa Adliyesine gelmen gerekiyor." diyerek yanına çağırdığını anlattı.

Ayşe Çelik

EŞİNİ OTOGARA GİDERKEN ÇIKAN TARTIŞMADA ÖLDÜRDÜ

İfadesinde adliye çıkışında eşinin otogara gitmek istediğini söyleyen Engin Çelik'in "Ben seni bırakırım" diyerek Ayşe Çelik'i otomobiline aldığını söylediği öğrenildi. Otogara giderken Çelik'in eşini boşanmaktan vazgeçirmeye çalıştığı ancak ret cevabı alınca ikili arasında tartışmanın büyüdüğü belirlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine Engin Çelik'in kendisini kaybederek cinayeti işlediği tespit edildi. Zanlının olaydan sonra ne yapacağını bilmeden dolaşırken polis ekipleriyle karşılaştığı öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüpheli Engin Çelik ve Ayşe Çelik'in adliyeden çıktığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Engin Çelik'in elinde bir valiz ile önden çıktığı arkasından Ayşe Çelik'in onu takip ettiği görülüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Engin Çelik, basın mensuplarının "Cinayeti neden işlediniz sorusuna" cevap vermedi.