İkinci Murat Aci vakasında sürücü yakalandı

22 Şubat'ta tarihinde saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz yolunda meydana gelen kazada Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu ve tamir etmeye çalıştı. O sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu Muhammet Gürcan Koçak, ağır yaralanırken, hafif ticari araç sürücüsü ise kaçtı. Koçak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri kaçan sürücü ile ilgili çalışma yapmıştı. Polisin yürüttüğü çalışma kapsamında kaçan sürücünün M.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Trafik Denetleme Sivil Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyete götürülürken ilk ifadesi de ortaya çıktı.

"DOMUZA ÇARPTIĞIMI SANDIM"

Şüpheli M.Y. ilk ifadesinde 'şahsa çarptığını görmediğini, yoğun kar yağışı olduğunu ve domuza çarptığını düşünüp devam ettiğini' söyledi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.