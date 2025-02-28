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İkinci Murat Aci vakasında sürücü yakalandı

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İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan ATV'sini emniyet şeridinde tamir ederken Muhammet Gürcan Koçak'a lüks minibüsü ile çarpan ve ölümüne neden olan sürücü yakalandı. Şüpheli, ilk ifadesinde 'şahsa çarptığını görmediğini, yoğun kar yağışı olduğunu ve domuza çarptığını düşünüp devam ettiğini' söyledi.

22 Şubat'ta tarihinde saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz yolunda meydana gelen kazada Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu ve tamir etmeye çalıştı. O sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu Muhammet Gürcan Koçak, ağır yaralanırken, hafif ticari araç sürücüsü ise kaçtı. Koçak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İkinci Murat Aci vakasında sürücü yakalandı

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri kaçan sürücü ile ilgili çalışma yapmıştı. Polisin yürüttüğü çalışma kapsamında kaçan sürücünün M.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

İkinci Murat Aci vakasında sürücü yakalandı

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Trafik Denetleme Sivil Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyete götürülürken ilk ifadesi de ortaya çıktı.

İkinci Murat Aci vakasında sürücü yakalandı

"DOMUZA ÇARPTIĞIMI SANDIM"

Şüpheli M.Y. ilk ifadesinde 'şahsa çarptığını görmediğini, yoğun kar yağışı olduğunu ve domuza çarptığını düşünüp devam ettiğini' söyledi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

İkinci Murat Aci vakasında sürücü yakalandı

İkinci Murat Aci vakasında sürücü yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Domuza çarpınca kaçmak mı gerektirir oda can taşıyor bahaneye bak bir insana çarpıyosan hastaneye götüreceksin kaçmak insanlığa sığmaz

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