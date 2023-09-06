Kısmetse Olur yarışmacıları Batuhan Boz ve Oğulcan Yılmaz yumruk yumruğa kavga etti

Kısmetse Olur yarışmacılarından Batuhan Boz ve Oğulcan Yılmaz arasında Nişantaşı'nda bir kafede tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüşürken olay anbean kameralara yansıdı. Olay yerine gelen polis, tarafları gözaltına aldı.

YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur ile tanınan Batuhan Boz ve Oğulcan Yılmaz, Nişantaşı'nda bir kafede karşı karşıya gelince ortalık karıştı. Aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen ikili arasında çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavga anı kameralara yansıdı.

ÖNCE YANINA ÇAĞIRDI SONRA SALDIRDI

Batuhan Boz, aralarında husumet bulunan Oğulcan Yılmaz tarafından Şişli Nişantaşı'nda bulunan bir kafeteryaya davet edildi. Kafeteryaya arkadaşı Barkın Şerefhan ile birlikte giden Batuhan Boz, burada Oğulcan Yılmaz ve yanındaki kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğradı. Batuhan Boz ve arkadaşı, kalabalık grup tarafından dakikalarca darp edildi.

70 BİN LİRALIK TELEFON ÇALINDI İDDİASI

Kavga kafedeki müşteriler tarafından güçlükle ayırıldı. Tekme, yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kavga sonrası arkadaşıyla birlikte darp raporu alan Batuhan Boz, emniyete verdiği ifadede yaklaşık 70 bin lira değerinde cep telefonunun çalındığını iddia etti. İhbar üzerine gözaltına alınan taraflar emniyete götürüldü. Oğulcan Yılmaz ise Batuhan Boz'a ait olduğu öne sürülen telefonu polise teslim etti.

Oğulcan Yılmaz ve diğer saldırganlar hakkında "Kasten Yaralama", "Tehdit ve Hakaret" suçlarından adli işlem yapıldı. Taraflar ifadeleri alınması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Batuhan Boz

Oğulcan Yılmaz