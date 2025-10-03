Evlilik Dışı İlişkinin Trajik Sonu: Bebeğini Öldüren Anne Hakkında İddianame Tamamlandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde evlilik dışı ilişkiden doğan bebeğini banyoda dilini çekerek öldüren anne hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede şüpheli için 'tasarlayarak alt soydan olan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddiaya göre sevgilisi M.K. (21) ile yaşadığı cinsel ilişki sonucu hamile kalan Nilay A. (20), 3 Ekim 2023 tarihinde annesi F.A. (42) ve ablası N.A. (22) ile banyoya giderek doğum yaptı. N.A., bebeği dilini çekip boğarak öldürdü. N.A., daha sonra bebeğin cesedini poşete koyarak sevgilisine teslim etti. M.K., bebeğin cesedini metruk bir binanın depo kısmına bıraktı. Olayın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığına giderek M.K. ile rızası dışında ilişkiye girmesi neticesinde hamile kaldığını iddia eden N.A., sevgilisinden şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde M.K. ve N.A. ile anne F.A. ve genç kadının ablası N.A. gözaltına alındı.

"Çok can çekişti"

Şüpheli N.A.'nın cep telefonunda yapılan incelemede, "Canlanmaz değil mi uzak bir yere atsaydın. Başımıza iş gelmesin, biraz dolu olan çöpe atsaydın. Çöpçüler fark etmezdi. Gözleri az açıktı, can çekişti. Dilini tutuyordum, zaten minicikti, tek parmağımı sokuyordum. Kan gelince göğsüne falan bastırdım. Baktım iyice burnundan falan kan gelince bıraktım. Ama çok can çekişti. Mecbur ağzını burnunu kapattım. Vicdan azabından geberiyorum. Ağlayınca ne yapacağımı bilemedim. Çocuğun son nefesleriydi, nasıl susturacaktım düşünemedim. Onu ben öldürdüm. Ağlayınca ne yapacağımı bilemedim" şeklinde sevgilisine mesajlar attığı belirlendi.

"Ölü bebeği sakladım"

Şüpheli M.K. ise savcılıkta verdiği ifadede, "N. ile çok uzun süre birliktelik yaşadık. N. 18 yaşından küçük olduğu ve gebeliğin ilerlemiş olması sebebiyle kürtaj yapılamadı. Evlenmeyi teklif ettim ancak N. kabul etmedi. Mesaj içeriklerinden çocuğun öldüğüne dair şüphelerim oluştu. Bu nedenle N. ile defalarca kez konuşmak istedim. Niyetim rahatsız etmek değil, çocuğun akıbetini öğrenmekti. Çocuğu ben öldürmedim. N. iki poşet içinde bana bebeği verdi. Bebek hiç hareket etmiyordu. Bu nedenle paniğe kapılıp cenazeyi binanın ardiyesine koydum. Ben kasten öldürme fiili ile hareket etmedim. Ölü bebeği sakladım. Yaşananlardan ötürü pişmanım" dedi.

Katil zanlısı genç kadının annesi F.A. ile ablası N.A. ise, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek, N.A'nın hamile olduğunu bilmediklerini iddia etti.

Yürütülen soruşturma neticesinde hazırlanan iddianameye göre şüpheliler N.A., ablası N.A. ile annesi F.A. hakkında 'tasarlayarak alt soydan olan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, şüpheli M.K. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

"Evlilik dışı istemediği çocuğu da görünce dilini çekerek çocuğun boğulmasına sebebiyet veriyor"

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan avukat Fırat Bilici, "Sanık olan kadın evlilik dışı bir ilişki yaşıyor. Bu ilişkiden de hamile kalması gündeme geliyor. Bu hamileliği sırasında bol kıyafetler giyerek hamileliğini saklıyor. 3 Ekim 2023 senesinde iş doğum aşamasına geliyor. Saklayamayacak duruma gelince annesiyle ve kardeşiyle beraber banyoya geçecek, bu doğumu yapması gündeme geliyor. Çocuk doğuyor. Çocuk doğduktan sonra çocuk ağlamaya başlıyor ve anne bir anda bu evlilik dışı istemediği çocuğu da görünce dilini çekerek çocuğun boğulmasına sebebiyet veriyor. Zaten kanlar filan gelince de o şekilde bırakıyorlar. Bunun üzerine de çocuğun cesedini alıp, kendisinin çocuk sahibi olduğu kişiye, o da dosyada sanık olarak görünüyor, ona veriyor. O da çocuğu götürüp parçalarını bir poşet içerisinde götürüp inşaatın ardiyesine bırakıyor" diye konuştu.

"Soruşturma başladığında çocuğun kemiklerine rastlanıyor"

Olayın nasıl aydınlandığına değinen avukat Bilici, "Tam olaydan iki sene geçtikten sonra kadın Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek vicdanının el vermediğini, bu olayın olduğunu ve birebir bu olayı anlatarak soruşturmanın başlamasına sebebiyet veriyor. Soruşturma başladığında çocuğun kemiklerine rastlanıyor. Zaten iddianamede de kemiklerden söz ediliyor" dedi.

Bilici, "Başlanılan soruşturmada düzenlenen iddianamede anne, onun annesi ve kardeşi için 'tasarlayarak alt soydan olan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, bunun dışında cesedi saklayan ve götürüp inşaatın ardiyesine bırakan sevgili hakkında ise 5 yıla kadar hapis cezası gündemde" ifadelerini kullandı. - ANKARA