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Evlenme teklifi alan kadının, tepkisi herkesi şaşırttı

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ABD'de Victoria Brock adlı genç kadın, erkek arkadaşının evlenme teklifini görmezden gelerek sosyal medyanın gündemine oturdu. Teklif anında yanındaki arkadaşıyla sohbete devam eden genç kadın, teklif sahnesinde gergin anlar yaşanmasına sebep oldu. Erkek arkadaşının 'Victoria Faith Brock, benimle evlenir misin?' sorusuna 'Evet' yanıtını verdi.

ABD'de Victoria Brock adlı genç kadının evlenme teklifi sırasındaki şaşırtıcı tepkisi, milyonlarca kullanıcıyı ekran başına kilitledi.

TikTok'ta yayınlanan videoda, genç kadın erkek arkadaşının dizlerinin üzerine çöküp evlenme teklifi hazırlığını tamamen görmezden geldi. Çevredeki herkesin şaşkın bakışları arasında Victoria, teklif anında yanındaki kadın arkadaşıyla sohbete devam etti.

Evlenme teklifi sahnesinde gergin anlar yaşandı. Erkek arkadaşı elini uzatarak kendisine dönmesini istediğinde, Victoria rahatsız olmuş gibi elini itti. İkinci denemede genç kadın sonunda dönüp olayın farkına vardı.

Beklenmedik bir anda erkek arkadaşı "Victoria Faith Brock, benimle evlenir misin?" diye sorduğunda, genç kadın çabucak "Evet" yanıtını verdi. Ancak bu zamana kadar geçen soğuk dakikalar sosyal medyada büyük tepki topladı.

Video kısa sürede 2.2 milyon görüntülenmeye ulaşırken, kullanıcılar evlenme teklifini "dünyanın en soğuk teklifi" olarak nitelendirdi. Sosyal medya kullanıcıları arasında "Bu teklif bir e-postadan farksızdı" ve "İnanılmaz derecede duygusuzdu" gibi yorumlar büyük yankı uyandırdı.

Evlenme teklifi videosu şimdiden sosyal medyanın gündem konusu haline gelirken, çiftin bu sıra dışı anı hakkında yorumlar peş peşe geliyor.

Evlenme teklifi alan kadının, tepkisi herkesi şaşırttı

Evlenme teklifi alan kadının, tepkisi herkesi şaşırttı

Evlenme teklifi alan kadının, tepkisi herkesi şaşırttı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Diz çökmek nedir yahu. Herkes insan. eşitlik var. haçlı şövalyesi gibi. Kadına saygı diz çökünce mi göstermiş oluyorsun iki gün sonra da aldatmaya gidiyorsun diz çökmenin anlamı kalmıyor. 30 saniyeliğine diz çökmek yerine hayat boyu sevgi göster.

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Asıl ayakta duran adamın evlilik teklifi eden cocuga acınacak bakışı efsane

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