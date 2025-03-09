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Evladını kurtarmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu, üzüntüden kalp krizi geçirdi

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Isparta'da DMD hastası 16 yaşındaki çocuğun tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına dolandırıcıların zarar verdiği ortaya çıktı. Oğlunu kurtarmak için çabalayan babanın kalbi son olaya dayanamadı. Baba yaşadığı üzüntü nedeniyle kalp krizi geçirdi.

Isparta'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına dolandırıcıların zarar verdiği ortaya çıktı. Bunu öğrenen aile üzüntü yaşadı. Baba Alper Şengün, gözyaşları içinde oğlunun tedavisi için zamana karşı yarıştığını belirtti.

ÜZÜNTÜDEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Görkem Efe'nin sağlığına kavuşması için yoğun çaba harcayan baba Alper Şengün, dün gece aniden fenalaştı. Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Şengün'ün kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilerek acil anjiyoya alındı. Tedavisi Isparta'daki özel bir hastanede devam eden Şengün'ün ailesi ve sevenleri, onun sağlığına kavuşması için endişeyle bekliyor. Doktorlar, Şengün'ün geçirdiği kalp krizinin, oğlunun ilerleyen hastalığı nedeniyle yaşadığı üzüntü, ilaç kampanyası sürecindeki yoğun stres ve yorgunluktan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Evladını kurtarmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu, üzüntüden kalp krizi geçirdi

DMD NEDİR?

Duchenne kas distrofisi (DMD) hastalığı, genlerdeki mutasyon nedeniyle ortaya çıkan ve zamanla kötüleşen, kaslarda zayıflık ve erimeye neden olan bir hastalıktır. Denge sorunları, kaslarda zayıflık ve yürüme güçlüğü gibi belirtilerle görülen DMD hastalığı, 3 yaşında başlayarak erkek çocuklarını etkiler. Tedavisi bulunmasa da bazı yöntemlerle semptomları yönetilerek yaşam kalitesi artırılması hedefleniyor.

Evladını kurtarmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu, üzüntüden kalp krizi geçirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Allah belanızı versin kul hakkı ile mutlu mesut yaşanmaz o para çıkar biryerinizden

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