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Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı

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Yakınlarının taziyesine katılmak üzere Van'dan Hakkariye giden Ahya Mehmetoğlu ile evinde misafir olarak kaldığı oğlu Nusret Mehmetoğlu arasında tartışma çıktı. Nusret Mehmetoğlu tartışma sırasında babasını öldürdü, kardeşini ağır yaraladı.

Hakkari'de Nusret Mehmetoğlu (50), misafir olarak evine gelen babası Ahya Mehmetoğlu'nu (77) çıkan tartışmada tabancayla vurup öldürdü, kardeşi Lezgin Mehmetoğlu'nu ise ağır yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Van'da yaşayan Ahya Mehmetoğlu, yakınlarının taziyesine katılmak üzere dün Hakkari'ye gelip, oğlu Nusret Mehmetoğlu'nun evinde kaldı. Bugün baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çeken Nusret Mehmetoğlu, babası Ahya ile olaya müdahale etmek isteyen Lezgin Mehmetoğlu'nu vurdu.

Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı

KARDEŞİ TEDAVİ ALTINDA

Silah seslerini duyan yakınlarının ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahya Mehmetoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Lezgin Mehmetoğlu ise Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ahya Mehmetoğlu'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu.

Gözaltına alınan Nusret Mehmetoğlu, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı

Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Misafir Hakkari Baba Van Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

Murat Celik:

Inna lillâhi ve inna ileyhi raciun başka bir şey yazamadım maalesef

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Kagan Kutlu:

Mal davasıdır.paranın gözü kör olsun.

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