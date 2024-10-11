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100 yıl önce kaybolan dağcıların kalıntıları ortaya çıktı

100 yıl önce kaybolan dağcıların kalıntıları ortaya çıktı
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Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanırken kaybolan ve bir daha haber alınamayan Andrew Sandy Irvine isimli dağcının 100 yıl sonra kalıntıları bulundu. Tırmanış esnasında yaşanan talihsiz bir kaza sonucu kaybolan dağcının kalıntıları, arama kurtarma ekipleri tarafından tespit edildi.

1924 yılında Everest Dağı'nda keşif yaptığı sırada kaybolan İngiliz kâşif Andrew 'Sandy' Irvine'e ait olduğu düşünülen insan kalıntıları bulundu. 8 Haziran 1924'te, Irvine'in tırmanma partneri ünlü dağcı George Mallory ile birlikte dünyanın en yüksek zirvesine tırmanmaya çalışmış ve bir daha haber alınamamıştı. Mallory'nin kalıntıları, 1999 yılında yapılan bir keşifte bulunmuşken kaybolduğunda 22 yaşında olan Irvine'e ait bir kanıta rastlanmamıştı. Ancak, şimdi Irvine'in isminin yazılı olduğu bir çorap kalıntısının 100 yıllık gizemi aydınlatmış olabileceği ortaya çıktı.

Keşif, National Geographic araştırmacısı Jimmy Chin ve film yapımcıları Erich Roepke ile Mark Fisher'ın da aralarında bulunduğu küçük bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Ekip, Irvine'in kalıntılarının, Everest'in Kuzey Yüzü altında, Central Rongbuk Buzulu'nda bulunduğunu açıkladı. Kalıntıların 1999 yılında Mallory'nin kalıntılarının bulunduğu yerden daha düşük bir rakımda yer aldığı belirtildi. Bulunan parçalı kalıntılar, şu anda Everest'in kuzey tarafına tırmanma izinlerinden sorumlu olan Çin Tibet Dağcılık Derneği'nin elinde bulunuyor.

100 yıl önce kaybolan dağcıların kalıntıları ortaya çıktı

Keşif, Mallory ve Irvine'in keşif gezisini organize eden Kraliyet Coğrafya Topluluğu'na bildirildi ve topluluk, Irvine'in kimliğini doğrulamak için DNA test sonuçlarını karşılaştırmaya gönüllü oldu. Jimmy Chin, keşfin önemini vurgularken, "Everest'e yapılacak her keşif gezisi Irvine ve Mallory'nin gölgesinde kalır," dedi. Bazen hayattaki en büyük keşiflerin hiç beklemediğiniz anlarda gerçekleştiğini söyleyen Chin"Bu, bizim ve sahadaki tüm ekibimiz için çok önemli ve duygusal bir andı ve bunun sonunda yakınlarına ve genel olarak dağcılık dünyasına huzur getirmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.Irvine'in yeğeninin kızı ve biyografi yazarı Julie Summers, keşfin "olağanüstü ve dokunaklı bir an" olduğunu ifade etti. Keşfin ünlü kaşifin kaybolmasının yüzüncü yılına denk gelmiş olmasına dikkat çekti.

Yedi yaşından beri babasının ona Sandy amcasını anlattığını söyleyen Julie, "Dağcılar 1999'da George Mallory'nin cesedini bulduğunda hikaye daha da gerçek oldu. O keşiften çeyrek asır sonra yeni bir şey bulunması son derece düşük bir ihtimal gibi görünüyordu. Jimmy bana botun içindeki çorabın üzerindeki etikette AC Irvine adını gördüğünü söylediğinde gözyaşlarına boğuldum."

100 yıl önce kaybolan dağcıların kalıntıları ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

3-sayfa Yaşam Dünya Doğa Kaza

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