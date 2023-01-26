Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde bebek cesedi bulundu. Bebeğin vücudunda darp ve izmarit izleri olduğu belirtilirken, evdeki diğer iki çocuk korumaya alındı. Bebeğin annesi G.K. ile erkek arkadaşı her yerde aranıyor.

Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yaşları küçük olan 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine yapılan ihbar sonrası bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, müstakil evin içine girdiğinde bir bebeğin hareketsiz yattığını gördü.

SADECE İKİ YAŞINDAYDI

Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri 1 yıl 9 aylık olan M.A.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölümün ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirdi.

VÜCUDUNDA DARP VE İZMARİT İZLERİ

Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma gerçekleştirirken, biri 9 aylık diğeri 5 yaşındaki 2 çocuk Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Ekipler uzun saatler boyunca evdeki her bir noktayı teker teker inceledi. Evden alınan örnekler incelenmek üzere götürülürken, bebeğinin vücudunda darp ve izmarit izleri olduğu ortaya çıktı.

ANNEYLE ERKEK ARKADAŞI HER YERDE ARANIYOR

Evin bir süre önce, çocuğun annesi G.K'nin (27) erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişinin yakınları tarafından kiralandığı, G.K'nin çocuklarıyla burada misafir olarak kaldığı öğrenildi. Polis, çocuğun annesi G.K. ile erkek arkadaşını arama çalışması başlattı. Çocukların babasının ise bir süredir cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

EVE GİRİP ÇIKAN BELLİ DEĞİLMİŞ!

O anları korkulu gözlerle izleyen komşular ise eve girip çıkanın belli olmadığını ve çocuklara sahip çıkılmadığını iddia etti. Bebeğin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından oraya çıkacak.